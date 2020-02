Recados para el jeque Al-Thani

El Málaga sigue estando en una situación preocupante. Recibe presiones de LaLiga, pero también de su entorno más cercano. Una de las patas de todo lo que rodea a los blanquiazules está en las instituciones, que continúan presionando a Abdullah Al-Thani para ver si consiguen una salida del club que no llegue por la vía judicial. Aunque es algo que cada vez se siente más lejano por la actitud del presidente.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, estuvo ayer en un programa especial de T4 de Radio Marca que se celebró en el auditorio Edgar Neville de la Diputación de Málaga y que se enmarca dentro de los actos del 20 aniversario de la emisora en la provincia. Como no podía ser de otra manera, el edil habló del club.

"Lo que lamento es que no salgan noticias positivas del Málaga, que no esté en una categoría de primera y es una lastima para una ciudad que está a la vanguardia. Espero que haya una solución que pueda surgir. Hay mucha gente interesada en comprar el Málaga. El propietario no ha querido aceptar o hablar con algunas de las empresas y entidades que se estaban interesando”, confesó De la Torre, que añadió: “Ahora mismo el valor del club es reducido, no quiero devaluarlo y lo que yo haría es una subasta privada".

El primero de los malagueños continuó con sus argumentos: “Espero que se produzca ese milagro para que se produzca el ascenso a Primera. Hemos tenido conversaciones telefónicas y no estuvo receptivo. Hicimos contactos en Catar para que se pudiera alumbrar una tercera vía. Y en estos meses se han seguido lanzando mensajes en esa dirección. Es una situación chocante y sorprendente. El jeque fue una buena opción pero no supo administrar esa etapa brillante en Champions con esa capacidad económica y deportiva y es una lástima”.

También el consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, habló en COPE Sevilla y volvió a pedir cordura al jeque Al-Thani: “Es una situación muy desagradable en una situación del club muy preocupante. Si encima de cómo está la situación en el Málaga, tienes que vivir un caso tan escabroso como el del entrenador. Creo que no estuvo bien gestionado. Lo que hace es desestabilizar aún más una situación tan inestable como la que viven allí. El Málaga desgraciadamente está viviendo una etapa muy dura, muy complicada. No sé qué salida puede tener, sé que hay un proceso judicial de por medio. El propietario, el señor Al-Thani, y sus hijos están citados por la justicia. Desconozco si va a acudir o no, no lo sabemos, pero se está viviendo una auténtica situación desesperante. Ojalá haya alguna luz. ¿Las instituciones qué podemos hacer? Pues tratar de acompañar en una situación tan compleja como esta y a ver si de una vez por todas el propietario se centra”.