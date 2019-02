El timbre ha sonado, empiezan las cosas serias. Y el malaguismo ha respondido ipso facto. La convocatoria era dos horas antes del partido entre el Málaga y el Deportivo, muchas cosas en juego, dos rivales directos que no hace tantos peleaban por puestos europeos y que ahora están en la batalla por regresar a Primera. No era un partido cualquiera, no fue un recibimiento cualquiera.

La Avenida de La Palmilla, desde más allá de la rotonda de la Avenida Luis Buñuel, era un bullicio desde poco después de las 3 de la tarde. Cánticos de todo tipo. Desde "el hoy no puedes perder" al "este año vas a salir campeón" mezclado con gritos de "Málaga, Málaga" y "Málaga te quiero ver ascender". En fin, el catálogo del interior, adelantado en su programación.

⚽ Así ha sido la entrada definitiva del autobús del @MalagaCF al estadio. La afición, agolpada junto a la puerta, anima a su equipo a menos de hora y media de jugar contra el @RCDeportivo. pic.twitter.com/qc4L6k9XNZ — malagahoydxt (@malagahoydxt) 24 de febrero de 2019

Poco antes de las 16:30 horas hacía su aparición el autobús del equipo y aumentaba la intensidad de los cánticos. Le costaba al autobús avanzar, protegido por las fuerzas de seguridad. Sin duda, un recibimiento de piel de gallina para caldear el duelo y para que nadie saliera indiferente al césped de La Rosaleda.

⚽ Este es el ambiente ahora mismo junto a La Rosaleda para recibir al @MalagaCF. pic.twitter.com/x2ZOY1eyvN — malagahoydxt (@malagahoydxt) 24 de febrero de 2019

Durante más de 20 minutos, el autobús intentó avanzar sin éxito. Un recordatorio de que el malaguismo está muy vivo y que, a poco que el equipo le dé, estará hoy para dar un respaldo enorme y necesario para afrontar el reto del ascenso.