Recio: "Con Manolo Gaspar hablo de todo, pero nunca de volver"

Después de un año cedido en el Éibar, José Recio regresa al Leganés, donde le queda un año más de contrato. Si sigue allí, se enfrentará al Málaga. El malagueño nunca ha ocultado su deseo de volver a vestir los colores de su vida pero matiza que no es el momento. "Me encantaría, claro. El día que me fui de allí, siempre lo dije: quiero volver. Es el club donde me he criado. El club de mi ciudad. No sé cuándo volver. Un año, dos… los que sean. Jugar mis últimos años en el Málaga", dijo en una entrevista en AS.

Sobre la opción de que sea en este mismo verano, Recio lo aclaró todo: "No, es más, no he hablado nada con ello. Tengo muy buena relación con Manolo Gaspar, que fue compañero mí en mis dos primeros años allí. Pero en ningún momento hemos sacado el tema. Y eso que hablamos mucho, de todo…".

Desveló parte del contenido de esas conversaciones: "De partidos, jugadores… del propio Málaga. Pero nunca de mi tema de volver allí. Él sabe que me queda un año de contrato. Ellos allí están haciendo las cosas bien. Cada vez mejor. Es un trabajo muy bueno. Porque había muchas cosas que se estaban haciendo mal. Y gracias a Dios, haciendo las cosas bien, con trabajo, están consiguiendo, poco a poco, restructurar el club. A presente no hay nada… pero en el futuro tengo esa ilusión. Un objetivo. No sé si se dará… pero es mi ilusión".