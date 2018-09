Recio rompe su silencio en Leganés

José Recio fue presentado ayer como nuevo jugador del Leganés. El malagueño, que se despidió de la afición malaguista por carta, rompió su silencio en tierras madrileñas: "En Málaga llevábamos diez años seguidos en Primera, en los que habíamos hecho muy buenas temporadas siempre manteniéndonos en mitad de la tabla. El del año pasado fue un caso peculiar porque se nos fueron muchos jugadores importantes en verano. Se nos dieron todas las cosas mal y espero que aquí sea totalmente diferente. El primer objetivo es la permanencia y a eso tenemos que agarrarnos. Una vez que seamos capaces de cumplir los objetivos, ya se verá".

El ya ex malaguista se muestra agradecido a su nuevo club: "Es complicado salir de un club donde llevaba 18 años. Pusieron muchísimo interés, hicieron un esfuerzo y se lo agradezco porque hicieron que una situación muy difícil fuese un poco más fácil. Creo que hay un proyecto muy bonito, han venido muchos jugadores nuevos y un míster nuevo. Eso lleva su tiempo. Esperemos que la adaptación de todos llegue lo antes posible".

El ex capitán volvió a hablar del club de Martiricos: "El Málaga tenía problemas económicos, problemas dentro del club. El Leganés puso el interés y al final el acuerdo en ese sentido fue fácil. El Málaga tenía una necesidad y a mí el tema de venir me apetecía mucho porque dentro de la dificultad que tenía salir de allí tenía ganas de poder vivir una experiencia nueva. He venido al sitio adecuado, es un club muy familiar y hay un grupo muy sano que nos ha acogido muy bien desde el primer día".