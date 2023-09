Recreativo de Huelva - Antequera CF: Un escalón más arriba (19:30)

Hace unos meses, el Antequera iba disparado hacia esta Primera RFEF. Justo por detrás llegó el Decano. El Recreativo de Huelva ascendió por la vía lenta pero logró también su objetivo. Otra vez se ven en el Nuevo Colombino (19:30) pero ahora mismo les va mejor a los de Abel Gómez, que suman cuatro puntos en dos jornadas. El conjunto malagueño, en cambio, es el colista tras las dos derrotas que acumula ante los filiales del Atlético y el Real Madrid.

“Es un partido importante para nosotros, ya el año pasado hicimos una gran actuación allí y tenemos muchas ganas de revertir esta situación, de dos derrotas con un sabor amargo después de haber hecho las cosas muy bien en el campo y no haber tenido premio. Espero que mañana podamos tener esa recompensa en El Colombino”, advertía el entrenador Javi Medina.

“Ellos han cambiado algunos jugadores de la temporada pasada, pero se mantiene a Abel, que es un gran entrenador y plantea muy bien los partidos contra nosotros, sabe lo que podemos hacer e intentaremos hacer un partido sólido defendiendo y dominar con la pelota para poder hacerles daño, conseguir esos goles que necesitamos para ganar el partido”, analizó.

“Vivimos un partido histórico para el club; ahora vamos allí con mucha ilusión y ganas de hacer las cosas bien. El escenario nos pone mucho, como motos, en pretemporada ya hablaba con los jugadores de que íbamos a ir a grandes escenarios, lugares donde podemos demostrar lo que somos capaces de hacer. Que no nos queme el balón, eso es importante; no ponernos nervioso y que podamos hacer las cosas bien porque obtendremos el premio pronto”, aseguró el técnico.

El Recre de Abel Gómez cuenta con la plantilla más veterana del Grupo 2, en sus filas se encuentra el excapitán del Antequera, Luis Alcalde. Los onubenses contarán con un gran apoyo en las gradas. El Decano cuenta con más de 13.000 abonados por el momento.

Finalización

"Se le ha comentado a los jugadores el tema de la finalización. No es una cosa con la que podamos ponernos nerviosos, no le puedo reñir a un jugador por fallar un gol, sí lo hago cuando no corren y de momento lo están haciendo. Hemos generado muchas situaciones, siendo superiores a ambos rivales en cuanto a ocasiones; ya lo fuimos en pretemporada que nos enfrentamos, ahí sí teníamos ese acierto. Pero los rivales han tenido mucha calidad a la hora de hacer goles con pocas situaciones, sobre todo con el Castilla el otro día. Luego ves el partido y no se entiende que empatemos porque generamos situaciones de todos los gustos; tenemos calidad y al final entrará el balón", argumentó Medina.