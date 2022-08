Redondear el cuadrado

El Málaga CF cerró esta semana su propio cuadrado, el plan establecido por parte de la dirección deportiva que comanda Manolo Gaspar y Pablo Guede para confeccionar una plantilla en base a las necesidades y elementos que requería el argentino para plantear lo que quería. Contaba con una base que reconocía idónea y necesitaba unos 12 fichajes para cuadrarlo todo.

Con las últimas incorporaciones de Pablo Hervías para la banda y de Fran Villalba para la mediapunta se culmina el cuadrado, dando forma a lo que se entendía necesario para competir al nivel fijado y con la pretensión de dar uso preferente al esquema con tres centrales y carrileros. Ya ha llegado todo lo que pidió Guede, aunque las puertas a más fichajes no se han cerrado por completo y se plantea la posibilidad, en base a cómo evolucione todo, de redondear o no la plantilla con algún refuerzo más.

Las palabras de Pablo Guede al respecto eran claras haces unos días. Fue cuestionado antes del partido ante el Burgos sobre la posibilidad de firmar más allá del extremo y el mediapunta que reconocía pedir, algo ante lo que fue explícito: "No me interesa, no me lo planteo. No me preocupa. Estamos en el camino que nos planteamos. Todo lo demás es perder tiempo". El plan está ahí, presente y ya culminado, y desde el club evitan pensar en más mientras se resuelven las vías abiertas para generar más ingresos que permitan espacio con el límite salarial.

José María Muñoz también destacaba que la guinda sería Villalba, y que con él se cumplía lo establecido inicialmente por la dirección deportiva y cuerpo técnico. El ingreso por Ricardo Horta no garantiza más fichajes: "No creo en fichar por fichar... no se van a fichar cuatro millones corriendo, creo que desestabilizaría a la plantilla". Lo que sí es cierto es que el propio administrador empujaba a la afición a abonarse hasta llegar a unos 22 ó 23.000 que permitirían más fichajes.

El club ya tiene lo que quería, ese cuadrado firme con el que poder cubrir las demandas de Guede y todo el complejo rompecabezas que tiene en su cabeza, siempre apoyado por los canteranos más aventajados que puedan suplir carencias en forma de lesiones o diversos contratiempos.

Pero es innegable que de tener mayor capacidad económica el club puede hacer un último esfuerzo por completar su plantilla, redondeándola con algún nombre que dé un salto o que cubra alguna posición o perfil que deje dudas en estas semanas. Hasta el 31 de agosto las opciones serán muchas, se abrirán posibilidades antes imposibles, especialmente las cesiones de equipos de mayor categoría de jugadores que no caben en sus filas. Ahí el Málaga puede cazar algún mirlo. La posibilidad de otro delantero u otro perfil de banda son opciones que a tenor de la confección de la plantilla no sobran y es consabido que en La Cueva están preparados ante cualquier escenario.