Repaso de Natxo: Adrián López, Sekou, Juande, Paulino, Andrés Caro...

Natxo González es cauto en sus declaraciones y aun así no escapa cuando le toca hablar de casos particulares. Puede que no entre en demasiados detalles, pero al menos orienta acerca de situaciones concretas: Adrián López, Sekou, Juande, Paulino, Andrés Caro, Escassi... En el caso del delantero asturiano, se está ejercitando y cada día está mejor, pero aún le falta: "No sé ahora mismo los plazos que hay para pensar en eso. Está entrenando y hace cosas ya en el campo, pero no sabría qué fecha nos podríamos marcar, porque no es para de aquí a una semana”.

Uno que tampoco estará para la cita de Amorebieta es Alberto Escassi. Para cubrir su ausencia se plantea el cambio de dibujo y no descarta tirar del filial: "No hay un pivote con las características de Alberto, pero tenemos jugadores en esa zona con otras características y obviamente uno de ellos va a jugar. ¿Andrés Caro? Está ahí y puede ser una alternativa. También está la opción de jugar con tres centrales".

Hablando de centrales, sus palabras dejaron entrever que Juande quizás esté en la expedición: "Juande, bien, ayer empezó con el grupo excepto la primera parte. Pero el trabajo táctico y demás lo hizo con nosotros. Las previsiones son favorables. Veremos en la sesión de mañana. Con Escassi sí tengo la idea de cara al domingo". En duda también está Paulino, baja ante el Cartagena pero que ahora viene de completar toda la semana: "Si no pasa nada mañana, estará en la convocatoria".

Otro que no termina de arrancar es Sekou Gassama: "A nivel personal y emocional, han sido días desagradables como nos ocurre a cualquiera. A nivel físico, cuanta más continuidad tengas en los entrenamientos y minutos en la competición, tu estado físico va mejorando. No es el caso de Sekou en LaLiga SmartBank, pero sí está entrenando con continuidad y esforzándose al máximo y cuando tenga minutos estará mejor que en anteriores veces".