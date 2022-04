Pinchan el globo del Málaga CF de Guede (1-3)

Un pito pinchó el globo del Málaga de Pablo Guede con varias decisiones de Iglesias Villanueva que son discutibles siendo suaves. Durante media hora, los blanquiazules miraron a los ojos al Dream Team de Segunda. Con toda la pasión del mundo se comió al líder en el once contra once. Pero la mayor muestra de credibilidad del equipo fue no arrugarse nunca pese a los dos golpes al mentón. Donde antes se regalaba, ahora hay callo.

Bailaba feliz el Málaga por el césped de La Rosaleda, en cuatro minutos ya había tejido el 1-0 contra el líder. Una acción con el sello que venía mostrando Guede pero con un giro más. Ante los problemas de Genaro, en lugar de buscar un sustituto más natural apostó por dejar a Ramón, Jozabed y Febas sin el blindaje del sevillano y recurrió a Brandon Thomas como espíritu libre desde la derecha.

Ramón desscribió una vía para Víctor Gómez y Brandon apareció para destrozar la última línea armera dejando escurrirse por el suelo a Chema Rodríguez y fusilar con toda la rabia a Cantero. Como si la vida se hubiese puesto del revés, instantes después Dani Martín detuvo un disparo a bocajarro de Fernando Llorente. Al fin mejor en las áreas, en ambas.

Se gustó por momentos el Málaga, desatado y pasional, hambriento en la recuperación. A pesar de alguna pérdida comprometida, Ramón gobernó en el 11 contra 11. Pero llegó la expulsión de Escassi pasada la media hora por una de esas situaciones límite a las que está abocado el equipo. Casi sin asimilar lo sucedido, Iglesias irrumpió para señalar vía VAR un penalti casi fuera del área que había pasado inadvertido y que no entrañaba ningún peligro. Corpas ejecutó.

Todo comenzó a resultar más difícil y no ayudó que el colegiado decidiera extender nueve minutos la primera mitad, en la que Dani Martín mantuvo vivo al Málaga, que gastó dos comodines con los cambios del lesionado Javi Jiménez y Antoñín, sacrificado por Genaro. Pero Guede ha venido a ejercer y a mover el avispero, así que para no gastar otra ventana metió a Kevin y Paulino al descanso por Ramón y Febas.

El Málaga dio una lección de resistencia ante un Eibar que trataba de acorralar a los blanquiazules, que estaban dejándose la piel en cada balón con una honestidad tremenda. Iglesias Villanueva, con una dirección discutible, arregló un 1-2 que había dado.

Los vascos recuperaron un balón por mediación de Llorente y montaron una contra que derivó en gol del propio delantero. Víctor Gómez se había quedado reclamando una falta previa y las imágenes demostraron que el ariete riojano había pisado al lateral diestro. El tanto bajó del marcador y La Rosaleda saltó de alegría.

No resistió mucho más el Málaga. El Eibar introdujo a Fran Sol como si tal cosa (Sin Stoichkov y con Blanco Leschuk en el fondo del banquillo) y en la primera que tuvo cabeceó un balón impecable para el 1-2 de verdad. Aun así no se achicó y brotó el alma. Cufré casi encuentra el palo corto de Cantero. Una declaración de intenciones. Rozaron la gloria Kevin y Roberto en el 86’ con un remate complicadísimo tras un centro imposible.

Quiso el Málaga hasta el final, que complicó al Eibar la vida con Garitano rompiendo su garganta en su zona técnica. Con el equipo volcado, en el 96’ Fran Sol ejecutó una contra que abrochó el partido. La derrota del Amorebieta resta drama a la propia y no debería hacer mella en un Málaga que con once derribó al líder.