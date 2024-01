Retrato robot del fichaje ideal para el Málaga

El Málaga está demostrando que no tiene prisas en el mercado de fichajes de invierno, tal y como ha asegurado en no pocas ocasiones Loren Juarros. El director deportivo blanquiazul tiene que cubrir las bajas de Loren Zúñiga y Haitam Abaida. ¿Pero qué le gustaría al entrenador? Sergio Pellicer mezcló elementos de su plantilla para definir lo que para él sería el refuerzo perfecto.

"El objetivo sabemos cuál es todos. Me gustaría un perfil de la calidad de Dioni, la personalidad de Alfonso, la profesionalidad de Nelson, la potencia de Roberto y el descaro de Kevin. Sería lo perfecto. ¿Tete Morente? Sí, fue un jugador que dio mucho rendimiento cuando llegué, como Lago Junior. Hay que ir con muchísima cautela, por cómo es el mercado", comentó en Deportes COPE Málaga.

El verano era muy importante para mí. Tengo muy buena relación con Loren, vengo de hablar con él. Es persona de fútbol, con muchísima experiencia. Él está en ese vértice entre despachos, jugadores y entrenador. Vive situaciones complicadas. Que el entrenador esté rebelde es normal, debe serlo, después de lo que pasó no todo puede ser paz y amor. No puedo vender que se va a subir directamente y paseando. No se puede ser populista, ese mensaje se ha hecho años anteriores y mira dónde estamos. Gustara o no, pero debía dar ese mensaje en verano. Dentro de la idea de Loren, ajustarnos y para adelante. Si decimos que todo es muy bueno y seguimos así no mejoramos. Hay criterios diferentes. Sé que cada vez me queda menos porque vivimos del resultado. Pero el día que no esté, que digan que les dije las cosas claras, que no te puedan reprochar nada".

"Es un mercado ahora muy complicado y difícil, hay que empatizar. El mejor fichaje está aquí, hay que mirarlo todo muy bien. Llegué en una situación muy complicada e interina como entrenador en invierno. También como jugador llegué en el mercado de invierno a Málaga. Ahora los jugadores que tienen que venir deben entrar en un grupo muy sano y humilde. Con sus cosas, que el que venga debe ser humilde y aportar dentro del campo y fuera de él. Delantero y extremo, ya lo dijo Loren, es lo que se busca. No controlamos los entrenadores el mercado".