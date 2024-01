Fichajes Málaga: "¿Rodri Ríos? Eso lo debe valorar la dirección deportiva"

El delantero del Murcia Rodri Ríos parece estar cada vez más cerca de salir del club pimentonero. El Málaga no se planteó su fichaje en verano pese a que en el Ceuta esperaban que una de las llamadas fuera de los blanquiazules. Tiene un salario bastante elevado, que supera por mucho los 200.000 euros, pero no ha terminado de romper ni con Munúa ni con Pablo Alfaro. Medios murcianos ya cuentan que está al margen del grupo y su salida parece un hecho en este mercado invernal.

Uno de los clubes que pretende al jugador es precisamente el Ceuta, donde superó la veintena de goles la temporada pasada. Pero no es el único conjunto de Primera RFEF al que le puede interesar el punta soriano. ¿Puede ser una opción para el Málaga? Si pretende cobrar lo mismo (proporcionalmente, claro, quedando media temporada) que en Murcia, ya se puede dar por descartado.

A Sergio Pellicer le preguntaron COPE que si podría ser uno de los refuerzos puesto que se busca delantero: "¿Rodri? Eso lo tiene que valorar la dirección deportiva. El jugador que nos traigan, a sacarle el máximo rendimiento. Hay que soñar o trabajar. No sé si hay nada cercano, lo lleva Loren. Ahora mismo me interesa el Castellón. El partido va a ser mucho de ida y vuelta, por cómo juegan ellos, por cómo arriesgamos nosotros en casa... Será de alto voltaje”.

Pellicer y su futuro

"Ahora parece todo apocalíptico, pero debemos tener un equilibrio. Se aspira y mira a lo máximo. Tenemos que ser alegres e incómodos, es lo que quiero transmitir. Para estar aquí el año que viene tengo que ascender. Lo tengo que entender, por supuesto, que si no subo no sigo, si quiero estar tengo que subir. Tenemos que estar incómodos, pero con alegría. Ellos deben estar tranquilos, la mayoría tiene contrato. Aquí es más, más y más. Tener hambre, no conformarse con un bocadillo. Soy exigente, pasional, exijo mucho, pero soy transparente. Es de los grupos más humildes que tuve, con gente joven, con ese flow... Estamos en ello, por eso estoy convencido de que vamos a ir a más".