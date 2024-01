Sergio Pellicer: "Sé que si quiero seguir en el Málaga CF tengo que ascender"

Sergio Pellicer estuvo en los micrófonos de Deportes Cope Málaga e hizo un interesante repaso a todo lo que aconteció en la primera vuelta del Grupo II de Primera RFEF. El entrenador castellonense juega esta semana ante el equipo de su tierra, que está intratable y reventando registros. Pero confía en sus pupilos. "Estamos preparados para esta semana, tenemos una oportunidad con el primer partido ante el Castellón, en cada uno tenemos que luchar y dejarlo todo. Tenemos que respetar y ser fieles a una serie de valores, que pasan por luchar en cada situación. Somos el Málaga CF y tenemos que pelear por el máximo. Estamos donde nos merecemos. Hubiéramos firmado todos la cantidad de puntos que tenemos ahora en verano pasado. Hay dos equipos top. Hay aspectos a mejorar, sobre todo a nivel de constancia. Tenemos espíritu y alma. Después del parón de Navidad tenemos que volver a reestructurarnos. Venimos en una montaña rusa. Tengo que mantener el equilibrio. Tenemos esa oportunidad de ser, más allá de la diferencia por arriba y abajo, nosotros mismos. Intentar ser el mejor equipo y, a partir de ahí, veo a los chicos con muchísimas ganas e ilusión este domingo contra el favorito. A partido único hemos estado muy bien contra los dos, Castellón e Ibiza, pero parece que se queda en el debe porque hay dos rivales que lo están haciendo muy bien", decía el técnico malagueña.

"Ha sido una montaña rusa", admitía el técnico al hacer balance de la primera vuelta: "Lo podemos dividir en bloques. Competimos muy bien en Castellón, después cogimos una racha muy buena a nivel de resultados, con cosas por mejorar siempre, y a partir de ahí hemos sido constantes a nivel de resultados, pero no de sensaciones y juego. Hemos competido muy bien, pero esto es rabiosa actualidad. Y los dos últimos partidos no entramos bien en las primeras partes, cuando fuera hemos sido muy sólidos. Tenemos mucho que mejorar. Con tanta gente joven, tantas adversidades como las lesiones, hemos competido. Venimos de dos partidos con sensaciones no muy buenas. Competimos con la Real Sociedad, cada vez tenemos más jugadores y en esta segunda vuelta tenemos que seguir mejorando, a nivel de puntos y sensaciones. Lo que ocurrió el otro día en Ceuta ha tardado, pero a veces normal. Tenemos mucho peso detrás y hay que ser realistas".

Se le criticó al técnico la alineación de Ceuta. Se defendía. "Me estás hablando de la primera vuelta y acabamos con lo último. El día del Eldense no se criticó la alineación, los cambios o los chavales. Lo entiendo perfectamente. La crítica que más me molesta es la propia, la autocrítica. Cuando no salen bien las cosas somos muy duros. Si volviera a empezar el partido y hubiera visto esa semana de trabajo, jugarían los mismos. Me equivocaré pero pensando en lo mejor para el Málaga siempre. La gestión de grupo en Málaga es totalmente diferente que si estuviera en otro club. En mi casa, mi familia, he estado como jugador y entrenador, las he visto de todos los colores. Y carta blanca no le doy a nadie. Pienso que es lo mejor esa alineación, pero no nos sale bien. Se hacen los cambios y remontamos pero después nos remontan. Los chicos lo dan todo, estoy muy contento con ellos. Yo veo entrenar y hay veces se es injusto. Pero yo intento ser justo. Intentamos aportar varios planes en distintas posiciones para hacer cambios. Pero nos quedamos en lo último, intentaré acertar esta semana, vivimos del día a día y así lo entiendo".

"El año pasado estábamos acostumbrados a perder. Aquí ahora se pierde y hay silencio 24 horas", incidía Pellicer en el compromiso de la plantilla: "Tiene que haber dolor. Después, a activarse y a entrenar como animales toda la semana. Esto es fútbol, en Ceuta no estamos bien en la presión, la hicimos alta y nos salían muy fácil, quedábamos desprotegidos y tenían mucho espacio. Y en ataque no encontrábamos espacios apenas. El primer obstáculo no lo hacemos bien, los centrocampistas tampoco... Y después ellos fueron mejores. El segundo gol suyo es de transición tras pérdida, tienes que estar protegido. El Castellón es el equipo que más faltas hace de la categoría y nosotros somos el 12-13. Es un detalle significativo. En esa jugada hay alguien que debe hacer falta. Es aspecto de entrenador, tengo que trabajar en ello. Hemos tenido momentos de energía, de juego, de los mejores de los últimos años. La primera parte de Algeciras es brutal. Es cuestión de trabajo, de constancia. El escudo pesa, jugar en La Rosaleda para jugadores tan jóvenes es un aprendizaje. Vamos a mejor. David Larrubia, Dani Lorenzo, Roberto, los más jóvenes... Se están acostumbrando y van mejorando. Trabajamos el aspecto mental, pero cuesta también el físico, el técnico-táctico. Ahora parece todo apocalíptico, pero debemos tener un equilibrio. Se aspira y mira a lo máximo. Tenemos que ser alegres e incómodos, es lo que quiero transmitir. Para estar aquí el año que viene tengo que ascender. Lo tengo que entender, por supuesto, que si no subo no sigo, si quiero estar tengo que subir. Tenemos que estar incómodos, pero con alegría. Ellos deben estar tranquilos, la mayoría tiene contrato. Aquí es más, más y más. Tener hambre, no conformarse con un bocadillo. Soy exigente, pasional, exijo mucho, pero soy transparente. Es de los grupos más humildes que tuve, con gente joven, con ese flow... Estamos en ello, por eso estoy convencido de que vamos a ir a más. Si estuviera en otro equipo lo gestionaría diferente, pero aquí me conozco, para bien y para mal, cada rincón de La Rosaleda. Me duele cambiar a los dos chavales al descanso en Ceuta, pero también a Luca. No miro al DNI. Si los chavales tienen rendimiento, me equivocaré con ellos pero jugarán por merecerlo. Todos están participando porque la competitividad es muy buena y me lo reflejan en el día a día. Esto es un proyecto a dos años, pero el mío es el siguiente partido. Hay que disfrutar sabiendo lo que es estar en el Málaga, pero también soy muy exigente".