Subidón en el Málaga por volver a la victoria en casa, encadenar dos y parar los pies a un Cádiz que venía lanzado. Fede Ricca y Munir fueron los encargados de trasladar el sentir del vestuario en zona mixta y el mensaje es coincidente sobre la tremenda igualdad y las semejanzas con el día del Granada. Ocurre que esta vez salió cara.

"Volvemos a ganar en casa, que hacerlo aquí es muy importante y nosotros hemos sido constantes quitando el partido del Granada, que fue un tropiezo por un detalle. Esta vez el detalle lo aprovechamos nosotros y el equipo hizo un partido muy completo", explicó el portero marroquí, que volvía sobre sus palabras: "Al final el partido refleja lo que es esta liga, muy competida e igualada. Son detalles. Con el Granada por uno perdimos y esta vez el equipo demostró su gran concentración, que aprendimos de los errores y logramos los tres puntos".

Salió mejor el Málaga tras el descanso. Destaca Munir las instrucciones de Muñiz en el vestuario para darle un lavado de cara al equipo: "El míster corrigió cosas, nos facilitó un poco todo con su aportación y el equipo en el segundo tiempo salió enchufado, demostrando que queríamos los tres puntos". Aún no se aventura a pedir para 2019, sí para lo que queda, ante el Oviedo: "Ojalá logremos otra victoria fuera de casa y sigamos con esta dinámica que nos hace estar felices y es un premio al trabajo que llevamos realizando este año".

Sobre la polémica, el penalti no pitado de Pau, sí habla: "Intenta interceptar el golpeo sin intención de darle con la mano, creo que le da por detrás, para mí involuntaria. Son detalles que algunas veces nos van a favorecer, otras nos van a perjudicar como muchas veces esta primera vuelta y no nos hemos quejado".

No entra tanto a valorar Fede Ricca. "No sé decir porque no vi la jugada. Es rápida, patea el del Cádiz largo y no te sé decir", señala el uruguayo, autor de un gol de la victoria que celebró eufórico con la grada: "Eso sale en el momento espontáneo. Nos vamos contentos por el trabajo hecho y por darle otra alegría más a nuestra gente".

"Era un partido que sabíamos toda la semana que iba a ser muy disputado, con un rival con buena racha, pero el equipo hizo un partido muy bueno y nos llevamos estos tres puntos que nos vienen muy bien", continuó el capitán, que incide en que "el entrenador nos pide ser un equipo sólido y que transmita seguridad" y que esto no para: "Estamos donde queríamos estar, pero el fútbol sigue y tenemos otro examen".