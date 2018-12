El Cádiz se queja de la actuación del colegiado

El tema del día, pese al triunfo, fue la lógica polémica: el penalti por mano de Pau Torres que no señaló Trujillo Suárez. Por ello protestó ostensiblemente el Cádiz y así lo transmitieron tanto Álvaro Cervera como Alberto Cifuentes, entrenador y portero del conjunto gaditano.

"No suelo hablar del árbitro, de hecho no lo voy a hacer. Voy a hablar de la jugada: es penalti y seguramente expulsión. No hablo del arbitro, hablo de la jugada. El árbitro no ha debido verlo. Estas acciones son así, fuera de casa, con el Málaga 0-0, no tenemos VAR... somos la Segunda División, es lo que nos queda", lamentó Cervera en la sala de prensa de La Rosaleda, donde también explicó que "las ocasiones fueron repartidas y ganó el que marcó la que tuvo. Era el partido que esperábamos. En ningún momento nos sentido agobiados. El gol no fue un acierto de ellos".

Quien entró en más detalles respecto a la jugada fue quien lo vio desde dentro, aunque de más lejos, pero en toma frontal. "La clave del partido es que hay un penalti clarísimo en aquella área y no lo pita. Lo vio todo el mundo menos él", aseguró Cifuentes, portero del Cádiz, que añadía más cosas a su queja: "Era un partido ajustado, y la diferencia estuvo en quién hizo el gol, vinimos a un campo muy difícil. También hay que decir que no le saca la segunda amarilla al 21 de ellos (N’Diaye) por mover el balón".

Además, Cifuentes entra en la respuesta del árbitro, con el que hablaron camino de vestuarios al descanso: "Me dice que no lo había visto. Son cuatro árbitros, igual alguno sí. Pedía perdón si había sido. En el descanso vimos el vídeo y fue penalti claro. En estos partidos la diferencia es mínima".