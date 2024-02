"Con Roberto o ascendemos o va a ser imposible que se quede"

Más información Emotivo recuerdo de La Rosaleda a José Antonio Hidalgo

El Málaga CF consiguió montar una fiesta en las gradas de La Rosaleda al ganar de forma autoritaria al Atlético Baleares con un Roberto Fernández imperial que aportó dos goles en la primera mitad para dejar el duelo encarrilado y casi sentenciado. El delantero habló en rueda de prensa tras hacerlo Sergio Pellicer.

El entrenador tuvo unas palabras sobre el ex del FC Barcelona: "Roberto está muy claro, vamos a pelear y luchar por subir, si no va a ser imposible que se quede, esto es así. Todo lo demás es engañar. Tiene edad, condiciones físicas estupendas, está en un proceso de mejora, viene una buena cesión. Tiene que tener la suficiente humildad para mejorar cada día. Tiene energía para apretar, tiene que mejorar, ha marcado dos goles porque es un futbolista si mejora muchísimas cosas ir a más. Ha marcado 10 goles, más que en su carrera completa. Tiene que seguir mejorando. Es un reflejo para Aarón, Kevin, David, Cordero... Dentro de esos dos o tres años, si siguen así, estarán en un nivel top. Igual con Ferreiro, Manu Molina o Dioni. Hay que cuidarlo, lo cambié en el 60, quería meter el tercero, pero había que dosificarlo porque es muy difícil mantenerlo".

En su turno, el atacante respondió al ser preguntado por la afirmación de su entrenador: "Creo que hay que seguir mejorando. Hoy ha sido un gran día. Mañana ya a seguir entrenando para intentar llegar lejos. En la categoría que estamos, entiendo que destaque que esté metiendo tantos goles". Tras esto, le quitó hierro a la posibilidad de ser el pichichi del grupo: "No pienso en eso. No lo había mirado. Yo sigo trabajando para mí y si lo consigo, será el premio a mi esfuerzo".

Roberto tampoco quiso darle importancia a no haber rematado la faena con su soñado Hat-Trick: "Todavía me quedaba tiempo, pero no hay prisa. Puede ser en otro partido". "Individualmente estaba bastante bien. Puede que haya sido uno de ellos. Y a nivel grupal también ha sido bastante completo", añadió sobre si era o no su mejor partido.

Tras esto, habló de su gol a balón parado: "Somos el equipo de la categoría que más balones toca a balón parado. Manu me había puesto un caramelo y he ido con todo".

Por último, dejó claro que ha sido un duelo muy importante, sobre todo por las sensaciones. "La verdad que merecía tanto el equipo como la afición un partido muy completo tanto en resultado como en sensaciones", comentó el atacante.