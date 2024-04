Roberto y su futuro en el Málaga CF: "No lo sé ni yo"

El futuro de Roberto Fernández es una de las incógnitas que podría despejar si el Málaga CF asciende de categoría. Con 13 goles está cerca de los máximos goleadores de Primera RFEF. Con 21 años es un sugerente bocado en el mercado el cordobés, que está desde edad cadete en Málaga. Su cláusula de rescisión es de seis millones de euros. Un ascenso a Segunda División le revalorizaría aún más, pero daría armas al club malagueño para pelear una renovación.

Mi representante intenta decirme lo menos posible. A mí no me gusta que me den ese tipo de informaciones porque me desvían la atención del equipo. Cuando llegó, yo lo comenté: lo valoras, es porque estás haciendo las cosas bien. Cuando vienen clubes grandes con dinero y tal, dices: “Vale, lo estoy haciendo bien y hay que seguir así”, decía Roberto en una entrevista en El Desmarque. "No me hizo pensar ninguna de las ofertas. En ningún momento me vi fuera, todo lo contrario. Guay, lo valoré, pero toda la temporada he pensado en el club. Sí puedo decir que he dejado de ganar dinero. Intento ayudar a mi familia económicamente en lo que pueda y cuando te vienen este tipo de cosas puedes ayudarla muchísimo mejor. El cariño de la gente siempre lo tuve en cuenta. Yo desde que debuté hace tres años, no sé por qué, sentí que tengo una conexión con ellos. Un cariño que siguió hasta cuando me fui a Barcelona, a través las redes. Eso se valora bastante a la hora de decidir".

"No lo sé ni yo", bromeaba el de Puente Genil sobre cómo será su futuro: "Nada, a esperar como se negocia la cosa. Yo estoy centrado en lo que tiene que ser estas últimas jornadas y ya el futuro… Lo que es una realidad es que si un futbolista destaca en una categoría, es normal que clubes de superior categoría intenten llevárselo. Yo llevo toda la temporada centrado en el Málaga y solo pienso en el Málaga. Ya en el futuro se dirá. No hay ningún problema. Lo único que ahora mismo está parada la cosa. Conmigo y con varios más. Más que nada porque nos centremos en lo que nos tenemos que centrar. Y ya en verano, si se llega a un acuerdo, pues todo perfecto. Yo ahora mismo estoy en el momento más feliz de mi vida. Llevo seis años aquí, mi familia se viene aquí en vez de quedarse en el pueblo. La ciudad es de las mejores de España…".