Roberto: "Es una victoria importante para engancharse"

Roberto volvió a reencontrarse con el gol y eso significó tres puntos muy importantes para el Málaga CF de cara a regresar a la pelea por la segunda plaza tras la derrota de esta jornada del Córdoba CF, que cayó ante el Alcoyano. No obstante, la importancia radica en haber conseguido los tres puntos después de varios empates consecutivos y así lo reflejó el delantero cordobés en zona mixta: "Es una victoria de todo el equipo. Ha sido muy trabajado y complicado porque ellos son rápidos arriba y sabíamos que la que tuviéramos tenía que ir para dentro. Feliz por los tres puntos. Es una victoria bastante importante para engancharse arriba, viendo la derrota del Córdoba".

Tras esto, habló de su tanto: "Me quedo con todo. La presión, el robo, el pase de PlayStation de Dani Lorenzo y la definición". "Sigo trabajando las finalizaciones en todos los entrenamientos, espero seguir así", añadió al respecto.

El delantero tuvo que explicar un gracioso incidente con el colegiado, que le obligó a irse del terreno de juego: "El árbitro me dice que tengo que ir fuera y como tengo cuatro tarjetas. No quería decirle nada. Si sales no puedes volver a entrar, pero como fue culpa suya no pasó nada".

Además, le dedicó los tres puntos a todos los desplazados: "La afición se lleva todo. Venir en un viaje de seis horas desde Málaga hasta aquí. Nos dan ese aliento y la victoria va para ellos". Tras esto, el atacante habló sobre la situación del equipo: "Estamos en las últimas jornadas y de vez en cuando le echamos el ojo, pero nos centramos en nosotros mismos".

Antes de concluir, hizo una radiografía del rival de esta tarde: "Ellos son muy buenos arriba y te marcan bien la presión. Hemos aprovechado la oportunidad y hemos sabido sufrir". "Está ahí el portero por algo. Hubiera sido bonito el segundo gol, pero bueno, a seguir", añadió sobre su cabezazo en la segunda parte.