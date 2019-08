Roig también habla del fichaje de Ontiveros

Fernando Roig, presidente del Villarreal, habló este miércoles del posible fichaje de Javi Ontiveros por parte del club castellonense. El mandatario juega sus cartas y se quita presión en relación a este asunto. Afirmó, además, que si finalmente no firma al futbolista blanquiazul, no habrá más incorporaciones a su plantilla.

Así lo indicó después de la ofrenda a la patrona de la ciudad, la Virgen de Gracia, al indicar que no sabe cómo está actualmente la situación y que si no se produce el fichaje, el equipo está listo para empezar a competir dentro de tres días ante el Granada en La Cerámica. "No nos obsesiona este caso y si no hay más refuerzos, tenemos una buena plantilla", aseguró Roig.

"No sé cómo está ahora la situación, pero sería la última incorporación si realmente se produce. Si no, los que estamos estamos bien para empezar en tres días contra el Granada. Cada uno conocerá sus circunstancias, yo no las conozco en profundidad y tendrá sus motivos el presidente o los responsables del Málaga. Teníamos interés, pero vamos con lo que tenemos adelante y si llega, bien; y si no llega, también", afirmó.

Al-Thani, sobre Ontiveros

También habló hoy del marbellí el que todavía es su presidente. Abdullah Al-Thani, en la entrevista concedida a Marca, dijo lo siguiente: "No puedo dar detalles, pero a veces las cosas no son como se publican o salen en Twitter. No son tan buenas ofertas para el club. A veces ni existen. Yo no he dilatado ninguna operación que fuera beneficiosa para el Málaga. Trabajo 24 horas. Arnau me decía que era el más rápido firmando operaciones. Por Ontiveros tenemos otra oferta del extranjero que estamos negociando, pero seguimos también en contacto con el Villarreal por si mejoran las condiciones ofrecidas, unas condiciones que sean positivas para el Málaga".