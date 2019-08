La entrevista que Abdullah Al-Thani concedió al diario Marca está dando mucho de sí. El presidente del Málaga se mojó a la hora de hablar de situaciones personales muy concretas. Los casos de Ontiveros, N'Diaye y Jony Rodríguez fueron tratados por el jeque con claridad, dejando revelaciones interesantes.

Acerca de la posible venta al Villarreal del extremo marbellí, dio su versión de los hechos: "Porque no era tan así. No puedo dar detalles, pero a veces las cosas no son como se publican o salen en Twitter. No son tan buenas ofertas para el club. A veces ni existen. Yo no he dilatado ninguna operación que fuera beneficiosa para el Málaga. Trabajo 24 horas. Arnau me decía que era el más rápido firmando operaciones. Por Ontiveros tenemos otra oferta del extranjero que estamos negociando, pero seguimos también en contacto con el Villarreal por si mejoran las condiciones ofrecidas, unas condiciones que sean positivas para el Málaga".

Siguiendo con las relaciones con el club castellonense, habló de la situación contractual de N'Diaye cuyo sueldo es de tres millones de euros: "Cuando me enteré de eso, caí en shock. Yo creía que su cesión era diferente y me encontré con esto. Pero este caso se solventará pronto. N'Diaye es un gran jugador para cualquier equipo de Primera, pero debido a los límites presupuestarios de Segunda es difícil poder mantenerle en el equipo. Veremos".

Para cerrar el trío de nombres propios, más sobre Jony: "Este caso está en manos de nuestros nuevos abogados. Nos hemos comunicado con el jugador y la Lazio. Unilateralmente, finiquitaron el vínculo, pero no le vamos a dar el tránsfer internacional. No permitiremos que nos paguen dos millones sólo. Sólo los 12 que fija su cláusula. No nos han respetado. Con Ricca pasó lo mismo, pero al final el Brujas pagará el traspaso [ya pasó esta misma mañana]. Vamos a revisar todo. De ahí, en parte, el retraso que hay".