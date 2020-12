La Rosaleda, posible escenario para Supercopa y para el Rincón en Copa del Rey

La Rosaleda podría acoger en las próximas fechas dos encuentros en los que el Málaga no tendría nada que ver y en competiciones que no son LaLiga SmartBank. Por un lado, está la situación del CD Rincón, a quien no le permiten jugar en su propio feudo la eliminatoria de Copa del Rey. Por otro, La Cartuja podría acoger la final de la Supercopa de España y el estadio de Martiricos será el escenario de una de las semifinales.

El conjunto del Rincón de la Victoria tiene que enfrentarse a partido único a un Primera División como el Alavés (ya hay horarios para este choque y los de Málaga y Marbella). Una cita histórica para el humilde club malagueño pero que no podrá disfrutar en su casa al no cumplir el Francisco Romero con las exigencias de la organización. Así que se estudian alternativas y una de las más sólidas -apuntó La Jugada de Málaga- es disputar su ronda en La Rosaleda, que además no estaría ocupada al jugar el Málaga en Galicia ante el Coruxo el próximo 16 de diciembre.

Luego está la opción de la Supercopa de España, para la que parece haberse descartado de manera definitiva la vía de Arabia Saudí. El Larguero adelantó que la Junta de Andalucía ha solicitado de manera formal se juegue en tres provincias de la comunidad. La idea es que la final se dispute en Sevilla, en el estadio de La Cartuja, y que las semifinales se las repartiesen Córdoba y Málaga.

Luis Rubiales, presidente de la RFEF, se reunió con José María Arrabal, secretario de Deportes de la Junta, para estudiar esta vía (también Madrid oposita a acoger el torneo). La Supercopa se jugará a mediados de enero de 2021 y participarán Real Madrid, Barcelona, Athletic del Bilbao y Real Sociedad. Las semifinales serían 13 y 14 de enero, mientras que la final se disputaría el domingo 17.