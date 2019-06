“Vamos a volver”. Málaga quiere gloria. Lo canta, lo grita, lo vive, La Rosaleda. La afición está loca con el equipo de Víctor Sánchez del Amo, que ha convertido en costumbre eso de golear en casa en la recta final del curso. Aunque uno de los momentos de la noche llegó bien pasado el partido. No se movió un alma de Fondo Sur 1904 hasta que los futbolistas no regresaron al césped (aquí puedes ver el vídeo).

Lo avisaron en sus cánticos, que no fueron pocos, desde que el colegiado señaló el final hasta que los jugadores del Málaga salieron del vestuario y se dirigieron hasta la grada de animación blanquiazul, que una vez más fue el pulmón de La Rosaleda. Ánimos y apoyo para los hombres que tienen que luchar desde el miércoles en el criminal play off de ascenso a Primera División. Y no fue poco lo que esperaron en sus asientos. “¿Dónde están los jugadores, los jugadores dónde están?”, ironizaban los seguidores cuando tres de las cuatro paredes estaban ya prácticamente vacías.

Al final hubo encuentro, lleno de complicidad y también de compromiso para esta inminente promoción de ascenso a la máxima categoría. Por supuesto hubo clásicos como el “¡Sí se puede!” y “¡Que bote La Rosaleda!”. Todo invitaba al buen rollo. Hay química.

Lo menos agradable de lo que se vivió en términos de afición fue el sonoro abucheo a Miguel Torres, que debutaba oficialmente en esta temporada. Los pitos y las críticas se prolongaron durante todo el encuentro y fue algo bastante generalizado.

Por supuesto, se cantó el himno a capela mientras se saboreaba el triunfo. Mejor en la recta final que en los instantes previos, todo hay que decirlo. Por cantidad de gargantas y por emoción. “¡Que sí, joder, que vamos a ascender!”, sueña La Rosaleda.