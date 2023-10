La Rosaleda, reina y señora de los estadios españoles durante el parón de selecciones

La Rosaleda sigue impresionando a propios y extraños cada vez que el Málaga CF juega como local. Es impresionante la respuesta de los aficionados al buen arranque del conjunto entrenado por Sergio Pellicer y también a la campaña de abonados posterior al descenso a la categoría de bronce del fútbol español, pero lo de la pasada semana es merecedor de celebración.

El templo malaguista fue el más visitado de toda la nación de la pasada jornada, según los datos recogidos por Grada B. Con 24.292, fue el que mayor asistencia de público tuvo. Solo dos campos más se acercan a esa cifra, ya que el RCD Espanyol logró reunir a 21.439 personas y el Real Sporting a 20.698.

Esto es algo que se podía ver venir, puesto que, en semanas anteriores, ya estaba presente en el top 5 de los estadios más visitados de España, pese a estar en la categoría de bronce del fútbol español y haber sufrido un descenso en la temporada anterior.

No obstante, esto no se queda solo aquí, porque La Rosaleda también registró otra entrada que numéricamente sería digan de estar en el podio, pero no fue en partido oficial, dado que la Final Four de la Kings y Queens Cup reunió a 30.044 personas en las gradas del templo malaguista para poder seguir la coronación de Aniquiladoras y Ultimate Móstoles en el tercer evento presencia de la competición presidida por el campeón del mundo en 2010, Gerard Piqué.

Esto demuestra que la afición a este deporte en la provincia está respondiendo de la mejor de las maneras y también se puede probar con los datos existentes relativos al duelo del próximo fin de semana contra el Real Madrid Castilla. Además de los 19.000 abonados actualmente, ya se han vendido cerca de 7.000 entradas más, así que se espera una nueva entrada de alrededor de 25.000 personas como mínimo para dicho enfrentamiento.