Sadiku: "Nunca he visto una afición como la del Málaga"

El Málaga compartió unas declaraciones de Armando Sadiku en las que habla de cómo se encuentra después de un tiempo parado por lesión y su posterior regreso ante el Alcorcón. El delantero se perdió también una nueva convocatoria de la selección de Albania o del próximo partido ante el Elche. De estas cuestiones habla con claridad.

"Estoy bien, ya me he entrenado muy bien y con el Alcorcón jugué un tiempo. Sufriendo un poco porque quería jugar estos partidos, pero la lesión me ha tenido fuera estas dos semanas. Ya estoy contento por estar de vuelta. Hemos jugado bien siempre en los partidos, pero falta el gol. Estamos concentrados en el partido contra el Elche de esta jornada para conseguir la victoria", comenzó Sadiku.

Los problemas físicos a los que hace referencia le obligaron nuevamente a perderse una llamada de Albania: "No pude ir porque tenía esta lesión, pero mi selección es siempre una cosa que me da una emoción especial, es normal que siempre me vaya a jugar con Albania. Era un grupo muy fuerte y difícil, pero ya está. No nos hemos clasificado para el europeo, pero seguimos y ahora a mirar hacia adelante, hacia el Mundial".

Pasado este capítulo, Sadiku está listo para competir. También otros. Buenas noticias para Víctor Sánchez del Amo. "Es lo más importante, que esté todo el equipo pronto. Como sabemos siempre falta alguien por la selección, tuvimos muchos lesionados, yo el primero. Esto penaliza al equipo, pero ahora estamos contentos por estar todos juntos y ya toca conseguir victorias y sumar tres puntos", dijo Sadiku.

Para cerrar, mensaje a los aficionados blanquiazules: "Si le digo la verdad, me emociona mucho porque nunca he visto una afición que apoye así al equipo. A veces la afición se enfada cuando el equipo no gana, pero la afición malaguista me ha impresionado de manera positiva. Apoya siempre al equipo. Yo cuando entro en el campo doy siempre doy el cien por cien por esta gente que te apoya".