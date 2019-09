Armando Sadiku abrió su cuenta goleadora con la elástica blanquiazul en el empate ante el Mirandés. Sin embargo, el jugador albanés no se mostró satisfecho con el resultado:"Si meto el segundo gol estaría más contento porque hubiésemos ganado. Con un punto no estamos contentos, pero hay que pensar en el martes. Tuvimos la posesión, después el Mirandés salió a la contra y tuvimos dificultades. El campo no estaba bien para nuestro juego, pero bien. Volvemos a casa con un punto".

Dos titularidades en dos encuentros, cifras que hacen sentirse cada vez mejor al delantero. "Segundo partido que juego, estoy cada día mejor. Espero estar el martes en mejores condiciones para ayudar al equipo en todos los aspectos y marcar goles. Tenemos mucha calidad, pero teníamos cuatro jugadores en selección... Tuvimos dificultades, pero ya estamos todos. El equipo tiene calidad y pensamos en hacer un buen partido el martes y ganar", dijo un Sadiku que se mostró ambicioso: "Quiero dar más, más rendimiento adelante. Poco a poco, hace poco que estoy aquí. Cada día me entreno al 100% para ayudar y tener buen rendimiento".

Para Sadiku, el apoyo de Víctor ha sido fundamental desde que llegó a Málaga: "El entrenador me ayudó mucho desde el primer día, tengo la confianza de él y el apoyo de todos mis compañeros. Estoy muy contento". Concluyó el albanés relatando de quien se acordó cuando marcó."¿A quién va el gol? A mi novia y a mi familia que siempre están a mi lado", declaró.