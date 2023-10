Al Málaga CF le hace falta un empujón

Son 20 puntos de 27 posibles, ocho jornadas consecutivas sumando sin conocer la derrota. Tercer puesto en el Grupo II de Primera RFEF. Son grandes cifras y la actitud y el esfuerzo de los jugadores del Málaga son innegociables y encomiables. Un grupo que parece muy honesto en el trabajo y el esfuerzo. Tal promedio de puntos debería garantizar un ascenso. Aunque es quizá el ritmo inasequible del Ibiza y el Castellón lo que hace parecer menor la importante acumulación de puntos. También es cierto que, coincidiendo con una progresiva acumulación de bajas en el equipo, se van viendo algunas costuras en el equipo que haya que tapar en el mercado invernal si se quiere realizar una apuesta decidida por el ascenso directo.

En sus últimas comparecencias, Loren Juarros, director deportivo, no ha sido muy explícito sobre esta posiiblidad. Es cierto que se espera a corto y medio plazo de jugadores como Ramón y Haitam que deberían dar un salto de calidad. Pero no se pueden poner expectativas altas en jugadores que regresan de un largo tiempo lesionado, en el caso del marroquí tras una recaída de tipo muscular tras la lesión de rodilla. Igual ocurre con Ramón, al que las lesiones han penalizado en sus mejores momentos como futbolista del primer equipo.

Haitam debe dar desborde y verticalidad. Las opciones de Kevin y Larrubia son las preferidas de Pellicer por las bandas. Los dos canteranos están haciendo una buena temporada, pero hace falta dinamita arriba. Roberto hace un despliegue tremendo que pocos delanteros de la categoría pueden alcanzar y Dioni da los toques de distinción con otro perfil. Pellicer intenta meter en dinámica y que Loren coja confianza para ser un jugador importante. No ayuda que acabe contrato en junio para apostar 100% por él, pero el técnico no ceja.

Parece que una pieza más en la delantera es necesaria, también vendría bien un jugador de banda, a expensas de cómo vuelven Juan Hernández y Haitam de sus lesiones. En el centro de la defensa, con las lesiones de Juande y Moussa el equipo está con alfileres ahora mismo, aunque esté Murillo y Genaro como solución de emergencia.

En cualquier caso, el Málaga ha ganado cinco de los últimos nueve puntos, su peor secuencia desde el arranque. No gustó el partido ante el Melilla pese a la victoria y, analizado objetivamente, el Real Madrid Castilla estuvo más cerca de la victoria, Alfonso Herrero estuvo inmenso y Álvaro Rodríguez no estuvo fino. No fue malo el punto en el contexto en que se desarrolló el partido. Viene un mes complicado, con la Copa del Rey, el morboso derbi con el Antequera del próximo domingo y duelos contra Córdoba, Ibiza y un Murcia pujante en el próximo mes de competición. Habrá más indicios para ver cómo hay que acudir al mercado el próximo mes de enero. Se han construido casi de la nada un bloque competitivo y aguerrido, pero un par de pespuntes puede significar la frontera entre el ascenso o quedarse corto.