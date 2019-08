Rafa Gil ha dejado, ahora sí, de ser el director de la Academia del Málaga. Aunque hace varias semanas que la propiedad decidió prescindir de los servicios del toloxeño, que tenía otra temporada más de contrato, no fue hasta este martes cuando recibió la carta de despido con la que se puso el punto final a su breve etapa de un año al frente de la cantera blanquiazul. Una decisión que, asegura el ex técnico del filial, no alcanza a comprender.

"Nadie me ha explicado nada, me han dicho que la confianza depositada en mí la han perdido. Un abogado del club me trajo la carta de despido. Me quedaba un año más de contrato, ahora toca ver fútbol y buscar nuevos proyectos. No entiendo la decisión porque nadie me explica nada. Entro cuando entro, y ahora que estaba todo más establecido... No creo que sea la fecha adecuada, ellos toman la decisión y ya está. Mi conciencia está tranquila, he trabajado lo mejor posible por el Málaga hasta el último día", aseguró Rafa Gil en una entrevista para Ser Deportivos Málaga.

Dice también el toloxeño que el trabajo este último año no ha sido tarea fácil. "Me he encontrado muchas piedras en el camino, no te dejan tomar decisiones, llegas tarde, vas a contrarreloj", lamenta Rafa Gil, que habla además de cómo se eligió a sus espaldas al nuevo técnico del filial: "El entrenador del Atlético Malagueño no lo elijo yo, lo elige la propiedad. Di mi opinión, seguí trabajando y ellos han decidido que no continúe. He trabajado con Pellicer hasta el último día bien, tratando de planificar todo, pero ellos han decidido que me marche".

"Todos los demás entrenadores sí los he puesto yo. Se han fichado bastantes jugadores en la cantera en los puestos que teníamos que reforzar. Presupuesto teníamos muy poquito, es más, tienen que salir jugadores del filial, pero tampoco están firmando las operaciones que se tienen que hacer. He estado en constante contacto con el primer equipo porque hay cosas que se trabajan codo a codo y la situación no pinta bien", añade Gil, en referencia a las marchas de jugadores como Samu Casado o Álex Robles, paradas por la propiedad cuando estaban a punto de cristalizar.

No obstante, Rafa Gil cree que hay futuro por delante y confía en el papel que puedan hacer los canteranos que se encuentran actualmente trabajando con el primer equipo en la pretemporada en Estepona: "Todos están a muy buen nivel. Iván Jaime tiene nivel para poder quedarse, Ramón lo está demostrando aunque es juvenil; a ver Hugo, que estuvo muy bien contra el Córdoba... Andan a muy buen nivel y al míster le gustan bastante".