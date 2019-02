Sanlúcar: "Takioullah no tiene nivel para el filial"

Manolo Sanlúcar, entrenador del Atlético Malagueño, habló en Sport Direct Radio y puso las cosas claras acerca del delantero Youssef Takioullah, un fichaje unilateral del presidente Al-Thani para el filial y que levantó gran revuelo por diversas cuestiones. Lo hizo sin avisar ni preguntar, el futbolista no tiene nivel y encima costó una cantidad importante de dinero que afecta al límite salarial de la entidad.

"Youssef, cuando yo llegué no estaba aquí. Vino en un estado físico un poco mal, un déficit importante. Le cuesta seguir el ritmo de los entrenamientos. Cuando lo analizo bien, veo que no mejora para nada lo que tenemos aquí", dijo en la entrevista.

"Preferimos seguir, está claro que la intención del filial era mejorar la plantilla en la medida de lo posible. Es un chaval encantador, ahora parece que está a un nivel físico aceptable y está entrenando mejor, pero entiendo que no nos mejora. ¿Cederlo? Eso es algo del propio club. Creo que no tiene el nivel que ahora mismo necesitamos, y ya está. Poco más puedo decir yo, ni me pertenece", sentenció.

Para terminar de contextualizar conviene recordar que el mismo presidente del Málaga se preguntó públicamente que dónde estaba "el talentoso Takioullah".