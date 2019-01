Sanlúcar: "Lo que hace el equipo me da esperanzas"

Empató el Atlético Malagueño en El Ejido, un punto que parece insuficiente. Queda toda la segunda vuelta, aunque la salvación está a 10 puntos. No levanta la bandera blanca Manolo Sanlúcar. "El día que no crea que es posible, me voy a mi casa. Lo que el equipo hace en el terreno de juego me da esperanzas de poder ganar nueve o diez partidos. Lo pienso así", explicaba tras el choque el gaditano.

"Se vio al equipo muy vivo, muy fuerte mentalmente, haciendo las cosas muy bien. Es una continuidad de lo que venimos haciendo dos meses atrás. Nos falta mucha pegada, mucha. No somos un equipo asesino, no tenemos esa maldad. No vamos con ese cuchillo entre los dientes porque muchos están debutando en la categoría", decía el entrenador blanquiazul, que deslizaba la posibilidad de reforzarse en la ventana invernal: "A ver si ahora viene gente a ayudarnos y nos dé en los últimos metros esa capacidad para decidir partidos. El partido que hace el Malagueño aquí lo tiene que ganar y nos cuesta la vida hacerlo. Estoy contento porque el equipo desarrolla los domingos lo que entrena. Hay que seguir trabajando y creyendo, el entrenador es el primero que cree".

Sanlúcar se marchó contento con las sensaciones que dejó su equipo. "Creo que en líneas generales, sobre todo en la primera parte, fuimos un equipo superior a El Ejido. Mucho tiempo en campo contrario, con muchas aproximaciones. Quizá nos faltó esos últimos 15 metros donde tener la ocasión clara, aún así pudimos hacer el primer gol", aseguraba el técnico, que seguía con su análisis: "En la segunda se igualó más, ellos estuvieron más cerca de nosotros, nos disputaron más balones. Fueron capaces a través de ese pase largo de ganar algunas segundas jugadas y el partido estuvo más igualado. Típico de la categoría, de dos equipos que no están bien y quieren salir de ahí. Pienso que fuimos superiores en el juego, pero no lo convertimos en el resultado".

Se mostró sincero el entrenador. "Está muy bien el empate, pero necesitábamos los tres puntos", que terminaba: "Nosotros sí dimos una buena circulación al balón. Salimos bien de zonas de presión por fuera y creamos superioridades. A ellos les costó defendernos en eso, golpeaban en largo desde muy atrás y volvíamos a recuperar. Con nuestro juego hicimos que defendieran desde muy atrás. Quizás nos faltó eso en la segunda parte. Nos teníamos que haber ido con ventaja y poner el partido de nuestra cara".