Sekou quiere sacar la pantera

Sekou Gassama llegó este verano para cerrar una plantilla ilusionante, pero todavía no ha podido demostrar en el campo todo el fútbol, y sobre todo el gol, que lleva dentro. Cuando marca, le gusta cumplir con el ritual de sacar a pasear a la pantera. “Tengo la ilusión de meter y hacer la celebración. Así me conoce la gente, y quiero festejar una victoria. Espero que sea este fin de semana, y si no el siguiente y el siguiente. No hay problema en que hagan la pantera siempre, espero poder meter y agradecer el cariño”, dijo en una entrevista concedida a Radio Marca Málaga.

Pasan las jornadas y el gol, o mejor dicho su ausencia, genera ansiedad en los puntas. Sekou tiene claro cómo gestionarlo: “Se pasa mal. Quieras o no, eres delantero. Cuando juegas o te llaman es para meter goles. En el caso de Brandon, ha tenido una lesión muy grande, la pandemia de por medio… Yo también, desde que me lesioné no he metido. Tengo esa ansiedad por meter, pero hay que controlarlo, gestionarlo y transformarlo en hambre”.

Sekou debutó esta temporada con el Valladolid y luego acabó como blanquiazul, pero no pudo arrancar directamente por unos problemas físicos que se destaparon cuando no pudo debutar en Almería en la cuarta jornada liguera. “Cuando llegué tuve esas molestias, y como ya he tenido algunas lesiones decidí parar. Podía entrar en el campo y tenía la ilusión de debutar frente al Almería, pero decidí frenar porque podía ir a peor. He estado trabajando todo el verano y cuidándome más para recoger los frutos”, comentó el atacante.