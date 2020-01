Sergio Pellicer habló en la previa del Elche-Málaga. El técnico intentó centrar toda la atención en cuestiones deportivas y al ser cuestionado acerca del respaldo de los dirigentes, le restó importancia: "Yo lo asumo con total naturalidad, como dije en la rueda de prensa anterior, yo noto mucho la confianza del grupo y de la gente. "Estamos trabajando con la idea, los jugadores y yo, como si mañana no existiera, porque al final es trabajar, trabajar y trabajar y el mañana no existe. Yo me siento respaldado y en ese aspecto sabemos que esto del entrenador es el trabajo del día a día".

Sobre el próximo rival, tiene claras sus virtudes, pero no renuncia a nada: "Tenemos la idea de ir a por los tres puntos. Creo que va ser un partido muy entretenido para el espectador, por la idea de juego y la dinámica que llevan, son dos equipos que miran más a la portería contraria que su propia portería. Va a ser bonito para el espectador porque va a ser un partido de muchas ocasiones y un poco difícil para los entrenadores, Nos esperamos un partido muy abierto, de dos equipos de apretar arriba, de intentar jugar, de ser verticales, con jugadores en posiciones de ataque que tienen velocidad y que filtren pases".

Pellicer tiene un libro de estilo muy claro y lo recuerda públicamente: "Nosotros tenemos que ser fuertes sobre todo a nivel defensivo y es lo que hemos trabajado durante toda la semana, ser un equipo muy valiente en ataque, como ellos. El Elche ataca como un equipo grande y nosotros vamos a intentar con nuestras armas hacer lo mismo, pero un poquito mejor para que la balanza caiga de nuestro lado".

Por otro lado, comentó la ausencia de Keidi Bare en la lista. En este caso, no tiene relación con el mercado, algo de lo que habló también: "Keidi, como dije la semana anterior, intentó forzar, empezó otra sesión y tuvo molestias, un pequeña recaída y ahora está en ese proceso de recuperación y creo que la semana que viene podremos valorar mas el tema de a ver que tiempo puede estar ya a disposición del equipo".

El que sí está disponible es el delantero Sergio Buenacasa, el primer fichaje del presente mercado invernal tuvo una pequeña lesión que ya está superada: "Sergio ha hecho todos los entrenamientos y he visto que se encuentra en plena disposición para poder ayudarnos".