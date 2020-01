El mercado de fichajes cierra hoy y el Málaga tiene deberes

Quedan horas para que cierre el plazo de fichajes en esta ventana invernal. Y no está siendo nada fácil para el Málaga, que tiene hasta que den las 00:00 horas del sábado para tratar de reconfigurar mínimamente su plantilla. Se prevé actividad intensa en Martiricos. El club intentará liberarse de algunos de sus descartes, que a su vez podrían posibilitar nuevas inscripciones.

Eso sí, no habrá movimientos sin sentido, aseguró ayer el director deportivo, Manolo Gaspar: "Ahora mismo no tenemos fichas, dependemos de los movimientos de mercado. Quedan dos días intensos. Intentamos estar preparados, pero sí que es verdad que tenemos bastantes jugadores polivalentes y que están demostrando un poder de adaptación importante y eso nos deja tranquilos. Si llegamos a tener una ficha libre y tenemos una opción de mercado buena, intentaremos hacerla. Hacer cosas por hacer y opciones que no vayan a sumar, es mejor no hacerlas. El grupo está comprometido, hay buenos jugadores de cantera e intentaremos hacer lo mejor que tengamos por delante si nos surge la oportunidad".

En el Málaga se ha logrado encontrar destino para los tres que se quedaron sin inscribir el pasado verano: Iván Rodríguez, Álex Mula y, por último, José Rodríguez. También salió Lorenzo González, el único que liberó una licencia. Aunque no tenía ficha del primer equipo, se produjo además la venta de Hugo Vallejo, cedido ahora por el Madrid al Deportivo.

En el capítulo de fichajes, llegó primero Sergio Buenacasa, ocupando la ficha que había disponible. Tete Morente, presentado ayer, se quedó con la vacante de Lorenzo. Sobre la mesa hay jugadores a los que la entidad le interesaría soltar (Rolón, Keko Gontán) y otros que podrían ser vendidos como Keidi Bare y Antoñín. De cualquier manera, el día de cierre de mercado, sea en verano o invierno, es imprevisible.