Sergio Pellicer compareció este sábado en la sala de prensa de La Rosaleda en la previa de la Jornada 28 de la Liga SmartBank. El técnico castellonense puso el énfasis en las dificultades para la confección de la convocatoria, que no facilitará hasta horas antes del partido. De hecho, el técnico se lleva a todos sus jugadores sanos y aptos a Logroño, con varias bajas en forma de lesión aseguradas como Ramon, Ismael Casas, Hicham, Orlando Sá y Cristian, que "no van a estar". Sí viajará el último en llegar, Stefan Scepovic.

Sobre otros tocados durante la semana, como Joaquín o Juande, comentó del primero que era cansancio a consecuencia del "esfuerzo" y del central alguna sobrecarga por las que apunta que a ver "cómo pueden llegar".

Sobre algunos que no viajan como Ramón, dejó algunos detalles más. El canterano estuvo en el gimnasio en la sesión de este sábado debido a unos nuevos problemas que han aparecido en la espalda: "Ahora mismo no es problema del hombro, ha cogido fuerza, pero no está al 100%. La espalda y el glúteo. En el momento que despegue y desaparezcan los problemas de espalda, estará. La semana que viene pensamos que podrá ayudarnos". Sobre el hombro dejó claro que ahora no es la "preocupación" pero que es algo que "va a estar ahí".

"El caso de Hicham es que tenemos que ser muy precavidos. Sabemos por sus condiciones cómo es. Tiene lesiones musculares al ser tan explosivo. Tenemos que ser precavidos", comentaba también con más detalles sobre el marroquí, que esta misma semana viajó a Francia en busca de una segunda opinión sobre sus continuadas molestias: "Tenemos que mirar todas las opciones para que mejore. En este tramo tan complicado y último. El jugador como persona sufre ante estas situaciones. Nuestro objetivo es que pueda estar, que pueda tener cargas de entrenamiento. El otro día entró en convocatoria pero no participó y volvió a no sentirse cómodo. Para poder competir tenemos que estar seguros al 100% pero con él más precavidos aún".

Luis Muñoz y su creciente aportación

Otro nombre propio fue el de Luis Muñoz. Tras su gran partido ante el Sabadell, el reconocimiento y la mejoría notable en su juego desde que parte más adelantado en la medular, Pellicer desvelaba como fue su cambio: "Hay una clave, en el caso de todos los jugadores. Ellos te trasladan en el día a día. Hay ciertos perfiles de futbolista que tenemos que verlos en los entrenos. Tenemos que tener ese olfato. Me extrañaba que no tuviera ocasiones, lo vemos en los entrenamientos. En el filial jugó de central pero tenía un alma de delantero. Era un central que miraba hacia delante, que conducía... Con la lesión de Keidi, empezó a jugar de mediocentro y vimos ese otro contexto".

"Él es un jugador polivalente, que te puede generar mucho. Esa nueva posición la hemos visto en el día a día. Vamos a tocar cosas dependiendo de la semana. En ese aspecto nos lo ha marcado él. Le damos libertad en ataque, que aparezca en segunda línea. Jugadores que tienen ese don, que aparecen en ese momento oportuno", alababa Pellicer, que se deja llevar en cada entrenamiento por sus futbolistas: "Ya no es reciclarse, es actualizar, mejorar, mejorar y mejorar. Cada entrenamiento es una evolución. No hay que etiquetar a los jugadores en una posición, da riqueza al club y a Luis le hemos encontrado esa posición. Cuando ves que hay un rendimiento es dar continuidad. Cuando las cosas van bien, que arden y les sale todo, hay que estar en alerta".

El Logroñés, un hueso duro

Sobre el rival de este domingo en Las Gaunas, el Logroñés, Pellicer comentaba lo siguiente: "Nos vamos a encontrar un equipo que sí es cierto que no está logrando resultados, pero son marcadores justos. Está compitiendo bien. Es un equipo de rachas. Lleva varios partidos sin conocer la victoria. Todos los partidos tienen un margen de error mínimo. Nosotros también hemos vivido esas situaciones. Maneja diferentes estructuras y ha recuperado a jugadores de lesión. Es un equipo que quiere el balón. Busca sacar centros, velocidad por fuera, dinamismo... Va a ser un partido duro, difícil, por las circunstancias. Intentar coger ese aire a favor. El equipo está dando una versión que tiene que dar esa línea. Son pequeños detalles. Tienen que ir a nuestro favor. Tener esa claridad en la finalización, tener ocasiones y ser solidarios defensivamente. Va a ser un partido duro".