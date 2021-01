Sergio Pellicer compareció este sábado en la previa copera ante el Granada. El técnico castellonense valoró la eliminatoria de dieciseisavos de final como "reto" y un "desafío", consciente del nivel del conjunto nazarí y de la problemática que siempre atraviesa con el número de profesionales y filiales. "Vamos a intentar compensar el once. Llegamos a esta eliminatoria ante un equipo de Primera. Genera ilusión. Tenemos que manejar esos estados de ánimo. Indudablemente a última hora veremos cómo podemos ajustar. Vamos a disfrutar compitiendo, como un entrenamiento, de ir a por la victoria", desarrollaba el entrenador, preocupado por el físico y desgaste de su plantilla.

El técnico blanquiazul recordó también que juega este domingo su equipo filial, el Atlético Malagueño, por lo que compromete más aún sus elecciones de canteranos: "Es un partido que genera ilusión para todo el grupo. Vamos a intentar manejarlo y competir de la mejor manera. Me quedo con lo positivo, vamos a seguir compitiendo, estar en alerta, para poder competir cada fin de semana. El riesgo de lesión está en el día a día. Van a participar los que pensamos que vienen mejor. Vamos a intentar hacer los cinco cambios, ajustar cargas e ir con la mentalidad de competir".

Simultáneamente a su comparecencia, llegaban los goles que el Almería le iba endosando al Alavés, ¿otro matagigantes? "La nuestra es una plantilla corta, con cierto límite. Esto es un desafío que nos va hacer crecer. Tenemos esa ilusión. El rival está séptimo en la Liga, es de los últimos finalistas, está en la Europa League...", reflexionaba al respecto Pellicer, que piropeaba a Diego Martínez y su Granada: "Es el equipo que más ha crecido a nivel deportivo y social. Es un espejo, una envidia sana. Tiene un crecimiento brutal. Desde la parte social, están haciendo un trabajo enorme, compiten al máximo nivel. Es un reto más para nosotros. Tenemos que estar al mejor nivel. Al final tenemos que verlo como un entrenamiento, compitiendo, con la idea indudablemente de pasar la eliminatoria".

Las virtudes del Granada

"El Granada es un equipo que se define como competir", explicaba Pellicer, que definía así su estilo y juego: "Toma las decisiones individuales por el colectivo. Bien a nivel defensivo. Transita a un nivel bestial. con mucha velocidad, tiene muy bien los conceptos. Sabe defender en bloque alto, para mí es un reflejo, con la plantilla que tiene, que tanto su entrenador, que ya me he enfrentado a él, ha crecido de una manera exponencial. Cuando no esté en el Granada lo van a valorar. Es un equipo que no regala nada. Un equipo que sabe donde no debe cometer los errores. Nos sentimos a veces identificados con esa idea de juego. Es un rival que no regala nada, que tiene claro lo que juega. Nos tenemos que mirar en ellos en el futuro. Están haciendo las cosas bien".

Sobre cómo afrontar el derbi, Pellicer daba algunas líneas, aunque sin desvelar mucho: "El partido lo hemos preparado con alternativas. Ser más sólidos. Vamos a valorar varios registros, que juegue quien juegue se mantenga la idea. Los errores, subsanarlos. Aquí en el club últimamente no hemos podido disfrutar la Copa. Vamos a hacer un equipo equilibrado. Esperemos que no haya temas de lesionados. Escassi jugará seguro porque está apercibido".

Sobre los lesionados actualizó lo siguiente: "Benkhemassa creo que la semana que puede estar. Matos está mejorando e Hicham está de recaída. La semana que viene valoraremos". Y zanjó su comparecencia con un aviso: "Vamos a intentar ser competitivos. No hay titulares ni suplentes. Esto es una rueda que gira, algunos empezaron bien y bajan el rendimiento. Lo importante es que el jugador lo sepa".