Sergio Pellicer: "Este Málaga tiene amor propio y sentimiento"

Pese al ímprobo esfuerzo del equipo durante 120 minutos que puede tener secuela en la Liga por el desgaste, Sergio Pellicer estaba muy alegre, transmitía felicidad tras la victoria en los penaltis en Barakaldo. El entrenador malaguista decía estar "muy orgulloso, sobre todo por el trabajo de los chicos. Si el Barakaldo jugara en categoría superior competiría a gran nivel. Es Copa pura, gente alentando a su equipo, con el campo algo irregular, pero ambiente precioso. Chapeau por los chicos que han salido. Estaremos mejor o peor, pero este equipo tiene amor propio, sentimiento y esfuerzo. A recuperarse, que es lo más importante. Ahora que disfruten. A la gente que no ha podido ver el partido, decirle que el rival nos apretó, fue muy disputado, pero ha sido el romanticismo de la Copa del Rey y los valores del todo o nada. Estoy muy satisfecho", decía el entrenador.

"Ellos tuvieron situaciones y nosotros también. A nivel defensivo nos finalizan pero siempre hay un jugador nuestro para opositar y dificultar. Está la eficacia, en el primer tiempo había pérdidas, malos controles... Pero les decía que las cosas no salían a nivel técnico, es difícil cómo bota el balón, un rival incomodísimo que demuestra que lleva no sé cuántos partidos sin perder. Es lo más importante", reflexionaba Pellicer, que alababa a los jóvenes: "Lo de Carlos López es Copa del Rey, primer equipo, no pretemporada, otra situación a nivel de estrés emocional. Santaella ha entrenado un día con nosotros por las lesiones. La vida son oportunidades y hay que aprovecharlas. Me quedo con la personalidad que ha competido, con el perfil de delanteros que tenía enfrente. Cordero no ha ido con la selección, pero este partido le ha valido más que ese mes que estaría fuera, le va a valer de experiencia y autoestima este partido, 120 minutos, tirar un penalti... Murillo lo tuve que cambiar, no han podido salir Rafita o Jesús por el tema de las fichas de filiales. Si lo hubiesen quitado habrían aparecido más jugadores. El otro día un mensaje de motivación se convirtió en una expulsión. Murillo es un jugador de perfil defensivo, queríamos darle más profundidad por el otro lado a Bilal y Haitam. Debe seguir mejorando, a Santaella le digo que se perfile mejor para los despejes, hay que ser poli malo. Falta esa eficacia a balón parado, pero marcamos contra el Atlético, apareció Nelson para despistar tras el remate de Einar. Era un partido de transiciones o balón parado. Lo estamos haciendo bien, pera está faltando por la pizca de suerte a balón parado".