Sergio Pellicer - Manel Ruano: pasado común, respeto y cariño

Manel Ruano es el entrenador del Mérida, rival este domingo del Málaga CF. Jugador del gran Málaga de Peiró y después un responsable de cantera que cambió muchas cosas en la Academia. Con él trabajó Sergio Pellicer, que tenía palabras muy cariñosas y de respeto para el técnico catalán, que intenta levantar la complicada situación que atraviesa el cuadro extremeño.

"Ahora llega un rival que ha cambiado varias veces de entrenador, que conocemos al actual, que ha estado aquí cinco o seis años y que debería haber estado el otro día en la inauguración de la ciudad deportiva, fue uno de los pilares cinco o seis años de esto. Tuve el placer de trabajar con él a nivel de metodología y a nivel de jóvenes. Dejó una impronta muy importante aquí. Vienen de ganar en el último minuto, con subidón de autoestima en la situación delicada en la que están. Le tengo mucha estima", afirmaba Pellicer sobre su colega, este domingo rival.

"Cuando yo llegué él estaba en el Juvenil A y era el coordinador de metodología. Además tenía una metodología muy innovadora. Yo venía de Valencia y Elche, de trabajar en categorías inferiores. Al final es un aprendizaje continuo y mutuo. Tanto con Manel Casanova, que en paz de descanse, como él crearon una impronta e hizo un trabajo brutal. Conoce al cuerpo técnico, creo que casi todos han trabajado con él en su etapa aquí. Es un malaguista más, pero los caminos se separaron. Y ahora está haciendo que su equipo compita. Es un partido especial para él, normal, y nos va a poner las cosas muy difíciles, conociendo cómo trabajan sus equipos".

Desde el lado de Ruano también llegaban buenas palabras: "Al Málaga lo conozco bastante al vivir allí y prácticamente todo el cuerpo técnico ha trabajado conmigo. Nos conocemos todos, hemos trabajado seis años en la cantera del Málaga. Por lo tanto, los conocemos bien, pero ellos también a nosotros. Tienen una grandísima plantilla, joven dentro de que no es un filial, pero con mucho talento y grandísimos futbolistas. Seguramente estará arriba, lo que no sé es si le dará para ser campeón porque hay otros equipos muy fuertes, pero sin duda va a estar peleando al final".

"Nosotros tenemos un plan de partido y espero que nos salga, pero sé de la dificultad porque el Málaga es una de las mejores plantillas de la categoría. Por calidad y presupuesto estamos muy lejos, pero no le vamos a tener miedo. Si trabajamos como el último partido tendremos nuestras opciones. Las victorias fortalecen, pero desde que he llegado no tengo queja de mis jugadores. El equipo está muy unido y ya les dije que no le puedo reprochar nada porque sé como están trabajando. Esta es la base para salir de donde estamos en un futuro", remachó el entrenador catalán afincado en Málaga, ahora rival.