Manel Ruano y el Mérida-Málaga: "No tengo nada que ver con los horarios"

Atraviesa un momento delicado el Mérida, que compite en el Grupo 2 de Primera RFEF y será el próximo rival del Málaga. Allí reclutaron hace unas cuantas jornadas a Manel Ruano, ex jugador blanquiazul y técnico formado en La Academia. Después de conseguir su primer triunfo con los romanos, espera prolongar la racha ante los de Pellicer, a quien conoce bien. El técnico aclara que nada tiene que ver con el baile de horarios de la cita.

"No tengo nada que ver con lo del horario, creo que fue un problema del Ayuntamiento con la policía de aquí. El Mérida no ha tenido nada que ver, no se ha hecho para que el Málaga descanse menos. Es una pena y cuando las cosas no se explican bien, puede parecer que el club y yo queremos ganar algo con eso, nada más lejos de la realidad", explicó en los micrófonos de SER Deportivos Málaga.

"Primera victoria desde hace 13 semanas", matizaba Ruano cuando hablaba de su primer triunfo después de un mes en el banquillo: "Se viene de una racha negativa y muchos problemas. Futbolistas con muchas lesiones... Eso ha lastrado en muchos momentos tanto a mí como a los anteriores técnicos el poder competir. Lo tenemos claro, la salvación es en mayo, ahora tenemos que hacer que el equipo crezca, que sea más reconocible, más compacto, que compita más. Queda mucho, no nos salvamos cada domingo pero sí puede ser un pasito, no puede ser un drama cada partido".

Pasado romano

"Yo jugué en Mérida y mi segundo Marcos también, nos hacía ilusión entrenar donde habíamos jugado. Entrenar siempre es una oportunidad para aprender cosas. Somos un equipo con poco presupuesto y muchas limitaciones en comparación con otros. Las adversidades te hacen ser mejor, y por eso esta aventura pese a que sabíamos que era complicado".

Sobre el Málaga

"Es un equipo diferente, de mucha calidad, pero también una oportunidad para nosotros, será bonito, vamos a ver qué pasa. El Málaga tiene muy buenos futbolistas y juega bien al fútbol. Los partidos se deciden en pequeños detalles, igual en casa no le han favorecido tanto como fuera, pero no creo que sea determinante. La Copa del Rey no se podía ver y tampoco nos sirve de referencia. Lo tenemos ya analizado y sabemos lo que hacen, igual que ellos saben lo que hacemos nosotros, hoy en día se puede esconder poco", afirmó.

"Necesita la victoria y espero que vayan a por ella, porque tiene a 8 puntos el primer puesto de ascenso directo y no querrá alejarse más. En presupuesto y plantilla la diferencia es muy, muy grande. Eso no quiere decir que no tengamos opciones, pero tendremos que hacer un partido de diez. Si aprovechamos nuestras opciones, daremos guerra", añadió.

"Tiene mucha calidad, de nada te genera. Muchos recambios, los jóvenes son muy, muy buenos. Pellicer en general trabaja los equipos a su manera, como a él le gusta. Me parece muy completo a nivel defensivo y ofensivo. Destaca la gran calidad que tiene, los jóvenes están por encima del nivel de la categoría", cerró Ruano, que recuerda que Málaga es su casa y que su familia es malagueña, dejando abierta la puerta para el futuro.