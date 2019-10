Shaheen pretende recortar 1.7 millones de euros en cantera

La tijera de Richard Shaheen no sólo alcanza al primer equipo y a la parte más alta de la estructura del Málaga. El asesor del presidente Abdullah Al-Thani continúa avanzando en otras parcelas y una de ellas es La Academia. El ejecutivo norteamericano estudia recortes en la cantera y ya se ha reunido con los responsables del área para tratar el tema. Su idea original es una reducción drástica de los gastos que genera el fútbol base en toda su extensión.

La cantidad que Shaheen puso sobre la mesa fue de 1.7 millones de euros. Eso supondría una reducción de cerca del 50% del presupuesto total para la cantera, que en esta temporada andaba cerca de los 4 millones de euros, según confirmaron a este medio fuentes del club de Martiricos. La medida es poco popular de puertas hacia dentro e conlleva ciertas complicaciones, además de atentar contra el principal manantial de patrimonio del Málaga.

Porque en tiempos de crisis financiera y escasez en todos los ámbitos, son los futbolistas de la casa el mayor activo. Lo fueron en el pasado, tanto como Club Deportivo Málaga como bajo las siglas de Málaga Club de Fútbol. Lo son ahora, cuando escasean las fichas profesionales y Víctor necesita talento. Y lo pueden ser en un futuro próximo pensando en traspasos que ayuden a equilibrar las cuentas. Ahí están Antoñín, Ismael Casas, Ramón Enríquez, Cristo...

La Academia había sido la gran mimada de Al-Thani en estos años, llegando a presupuestos históricos y que de la mano de Manel Casanova puso a la cantera blanquiazul a competir con las mejores de España y Europa. Los resultados se dejaron notar, tanto en el rendimiento de muchos de esos jóvenes para el primer equipo como a nivel monetario, con grandes operaciones como las de Darder, Fornals, En-Nesyri, Ontiveros... Eso sin contar con otras como las de los Samus y Juanmi.

Pero la inversión en los últimos años fue en descenso, también cambiaron los responsables. Se pasó de Miguel Calzado (opción de cierto continuismo del trabajo de Casanova y Arnau) a Tapia, luego Rafa Gil y desde agosto Duda. Demasiados cambios en un área compleja y que necesita de paciencia y una hoja de ruta clara.

Otra cuestión importante es la construcción de La Academia, que continúa parada a pesar de que la Fundación ya cuenta con los 4.4 millones de euros de los terrenos de El Viso que el Ayuntamiento avisa que deben ir exclusivamente para la ciudad deportiva de Arraijanal.

Lo dijo el propio alcalde, Francisco de la Torre, ayer mismo: "En la conversación que tuve con este asesor o apoderado norteamericano no me gustó lo que oí sobre este tema y se lo dije claramente. Fundación y club son cuentas separadas. Los fondos que van a la Fundación para La Academia no pueden derivarse al club bajo ningún concepto. Hay una comisión de seguimiento sobre le tema del suelo concedido y se harán las necesarias para controlar este tema, el club tiene que respetar el ámbito de la Fundación".