Simón Moreno: "Entrené con el Málaga y me dijeron que podía ir a Girona"

Tras el doble varapalo sufrido por la rescisión del Almería y el no final del Málaga a su contratación, cuando estaba todo acordado, el Villarreal tuvo el detalle con Simón Moreno de hacer una rueda de prensa para que el jugador se explicara. Pese a todo lo vivido en este inicio de temporada, Simón se muestra ilusionado con la idea de regresar al Submarino.

"El propietario del Almería no admitía cedidos sin opción de compra. Llegamos a un acuerdo para rescindir la cesión y luego aposté por el Málaga. Salió mal también. Llegué incluso a entrenar con ellos y me dijeron que podría ir convocado para el partido contra el Girona. Llegó la convocatoria y no estaba en la lista. Luego entrené con los descartes y el lunes me dijeron que habían roto las negociaciones con el Villarreal. No puedo expresar bien lo que siento. Parece que alguien la ha tomado conmigo. Si el destino quiere que esté aquí es porque el Villarreal es mi casa. Al final todo llega y creo que ante todo somos personas”, relataba el joven futbolista andaluz.

“Quería agradecer al Villarreal todo su apoyo. Estoy contento de volver a mi casa. No he podido estar en dos equipos por varias circunstancias, pero ahora solo quiero estar en el Villarreal B, que es mi equipo. También me gustaría agradecer a las aficiones del Villarreal, del Almería y del Málaga por todo el cariño que me han demostrado estos días en redes sociales”, señalaba.

"Me quedé un poco a cuadros cuando me pasó por segunda vez. Buscamos una solución y al final lo mejor fue volver al Villarreal. He aprendido lo que es estar fuera del Villarreal. Esto me dará más fuerza para seguir hacia adelante. Fuera hace frío. He tenido varias ofertas, pero al final el destino quiere que esté aquí. Aún tengo menos de 23 años y estoy contento de estar en el filial del Villarreal. Llevo aquí desde el Infantil A y mi ilusión es debutar en Primera División vestido de amarillo”, aseveró Simón Moreno.