En Almería vinculan al delantero Simón Moreno con el Málaga. Según publican los compañeros de Diario de Almería, el conjunto blanquiazul podría ser el destino de un futbolista que ahora mismo no contaría para la entidad rojiblanca, recientemente adquirida por un nuevo propietario.

Ante la gran cantidad de jugadores presentes en el conjunto rojiblanco, la nueva directiva está en la obligación de dar salida a varios futbolistas. Entre ellos se encontraría Simón Moreno (Cartaya, Huelva, 02/07/1997), quien no parece ser del agrado de la nueva propiedad al encontrarse en Almería cedido sin opción de compra. Tal como pudo conocer Diario de Almería, el atacante onubense tendría negociaciones avanzadas con el Málaga, donde recalaría tras una más que breve etapa de rojiblanco.

El futbolista de Cartaya –en su momento internacional sub 18 y sub 19– se quedó fuera de la lista de convocados para la cita en Santander y no disputó minuto alguno en el arranque liguero contra el Albacete en el estadio de los Juegos Mediterráneos. Simón Moreno llegó a préstamo este verano al conjunto rojiblanco desde el Villarreal, que planea pedir una compensación al Almería por romper este acuerdo.