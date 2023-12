Sorteo Copa del Rey: El Málaga CF, con un 45.2% de tener un rival de Champions League

"Me gustaría por la afición que tocara uno de los clubes históricos, de Champions. Por la afición que ha venido, los 12.000 o 13.000 espectadores en un día de puente, solo por ellos; el tener una alegría aquí de esa dimensión. Ojalá no pase tanto tiempo para enfrentarnos a equipos con similar categoría. Prefiero un equipo de Champions porque sería un estímulo para todo", eran las preferencias de Sergio Pellicer cuando se refirió tras el partido ante el Eldense a los posibles rivales en el sorteo que este martes se celebra de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey.

Se espera con expectación el sorteo. No pocas voces insisten en que no era el año en el que, contrariamente a la mala tradición malaguista, había que progresar en la Copa para centrarse exclusivamente en el reto del ascenso a Segunda RFEF. No está entre ellos Sergio Pellicer, que considera que ganar siempre viene bien para el ánimo y que cree que se pueden enganchar a jugadores, como ponía el ejemplo de Moussa cuando tuvo que salir en Mérida para relevar a Galilea y cumplió. Igualmente, con la alternativa a los jóvenes como Ochoa e Izan Merino ante el Eldense.

Sólo hay dos clubes de categoría inferior al Málaga CF, Barbastro y Arandina, de Segunda RFEF. Por el sistema preestablecido de sorteo, ellos se medirán seguro a dos de los cuatro equipos de la Supercopa de España (Real Madrid, Osasuna, Barcelona y Atlético de Madrid) que entran a competir en esta ronda, siempre a partido único y en el campo equipo de menor categoría. Después hay cuatro equipos de Primera RFEF. Además del Málaga CF, Castellón Unionistas de Salamanca y Lugo. Dos de ellos se medirán a los dos equipos de Supercopa que no queden emparejados con los de Segunda RFEF. Los otros dos se emparejarán con uno de estos 13: Villarreal, Getafe, Valencia, Rayo Vallecano, Alavés, Real Sociedad, Betis, Mallorca, Sevilla, Las Palmas, Athletic Club, Girona y Celta. Los otros tres (Granada, por alineación indebida, Cádiz y Almería) clubes de Primera quedaron eliminados en las dos rondas anteriores, con lo que los derbis andaluces quedan reducidos a las opciones de Betis o Sevilla.

¿Qué opciones matemáticas hay para que el Málaga CF se mida a un equipo de Champions League, como reclamaba Sergio Pellicer? Hay cinco equipos españoles jugando este año la máxima competición, aunque el Sevilla ya está matemáticamente eliminado y se juegue este martes con el Lens seguir en su competición fetiche, la Europa League. Cada equipo de Supercopa tiene un 12.5% de opciones de medirse al Málaga (entre ellos Barça, Atlético y Madrid). Además, Real Sociedad y Sevilla tienen un 3.85% de opciones (como cada uno de los 13 equipos de Primera no de Supercopa). O sea, que en el acumulado, hay un 45.2% de opciones de que se cumpla lo que pedía Pellicer, un equipo de Champions en La Rosaleda como regalo de Reyes en el fin de semana del 5 al 7 de enero, fecha prevista para esta ronda de Copa. El Málaga juega el 2 de enero en Alicante ante el Intercity y ya no volverá a hacerlo hasta el 14 de enero en el Alfonso Murube de Ceuta.