Pellicer: "Quiero un equipo de Champions; podemos competir contra cualquiera"

Sergio Pellicer dimensionaba en sala de prensa el triunfo ante el Eldense, seguir con el sueño de la Copa del Rey y con la Academia como fórmula. "Lo decíamos en la previa. Sabíamos que era un partido para competir, que aparecieran los jóvenes. En mi primer partido como entrenador apareció Juande, hoy otros, porque creemos en ellos. Tenemos equipo para competir y ganar el partido. Estaba ilusionado y expectante por el partido. Nos hemos recuperado en nuestro estadio. Claro hay que analizarlo. Felicitar a los chicos, están ilusionados; ya lo veía en el entrenamiento de ayer, por jugar y porque representamos a mucha gente. Que te eliminen, que sea alguien de superior categoría, eso es lo que manda en el Málaga CF". El de Nules barrunta una lesión seria de Juan Hernández. "Lo de Juan es lo que menos me ha gustado. Me han gustado los chicos jóvenes, la valentía, la ilusión. Le he dicho a los chicos que tienen que jugar siempre con la misma ilusión, con esa valentía. Han jugado todos muy bien, también, Einar, Juanpe, Bilal. Pero el futbol es un deporte lesivo. Intentamos después buscar a Dani por banda, probando cosas. Tendremos que ver qué tiene Juan, algo tendrá por cómo se ha parado en la carrera".

"Somos el Málaga. Esto no es ninguna hazaña, sino competir. Podemos competir contra cualquiera, sabiendo que esto es la Copa. Contentos por ver el reflejo en los jugadores, el trabajo bien hecho. El ganar ayuda a ganar. No voy a hablar de si necesitamos fichajes, sino de los chicos jóvenes. Ahora me voy a ir al Anexo a programar el entrenamiento, ya mañana a entrenar y pensar en Mérida. El apostar por los jóvenes es un proceso, es largo y hay que saber gestionarlo. Aparecen soluciones, pero en el caso de hoy, con tantos chicos que parecen veteranos, no, son niños. Hay que trabajar desde el club, los entornos. No voy a hablar de eso", metiendo el bisturí, y como figura paternal, de esos jugadores que tuvieron gran protagonismo, con un nombre subrayado. "Aarón Ochoa ya venia trabajando en la cantera. Ya lo he visto competir en el filial. Esto es futbol. Lo que cambia es la velocidad y el tema físico. Tiene la ilusión y el talento, pero hay que tener cuidado con él. Ha dado una buena sensación y a seguir trabajando. Es un premio para los chicos que vienen de abajo, aprovecho además para dar las gracias a todos los entrenadores, que ganan cuatro duros. Hay que invertir en profesionales y apostar por ellos".

"Loren tenia una sobrecarga en el gemelo, lo teníamos planeado. Hay que valorar el trabajo de los jugadores que no participan constantemente. Juanpe, Víctor, Larrubia... Todos han estado muy bien. Pero en este club hay que tener constancia. La exigencia sube. Tener clama y a seguir trabajando para lo que viene, que para nosotros lo más importante es la Liga, continuaba el técnico en la Juan Cortes, que ya espera rival. "Me gustaría por la afición que tocara uno de los clubes históricos, de Champions. Por la afición que ha venido, los 12.000 o 13.000 espectadores en un día de puente, solo por ellos; el tener una alegría aquí de esa dimensión. Ojalá no pase tanto tiempo para enfrentarnos a equipos con similar categoría. Lo de hoy ha sido un contexto muy diferente. Prefiero un equipo de Champions porque sería un estímulo para todo".