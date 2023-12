Dani Lorenzo, una mala noticia

La victoria del Málaga CF en Mérida no fue la más brillante precisamente, pero dejó, en un momento en el que el equipo está muy justo físicamente y con numerosas bajas, tres puntos como tres soles para seguir en la pelea por el ascenso, a cinco puntos de la cabeza que comparten Castellón e Ibiza, que se dejó dos puntos en Algeciras, el próximo rival malaguista.

Eso sí, también adjunta alguna mala noticia. Por la mañana se sabía el alcance de las lesiones de Manu Molina y Juan Hernández, que tienen roturas musculares y no volverán hasta entrado 2024. Y, durante el partido, Einar Galilea se retiró con una sobrecarga muscular, aunque no parece grave. También hubo una mala noticia en forma de sanción. Dani Lorenzo cumplió el ciclo de amonestaciones de cinco amarillas. Ha participado hasta ahora en los 16 partidos de Liga, con 10 titularidades. Se había asentado en el once con seis presencias consecutivas en el once titular aprovechando las bajas y ofreciendo un buen rendimiento. En Mérida tuvo que hacer una falta para cortar una contra y lo tuvo claro, lo primero era sacar los tres puntos.

La recuperación de Juanpe da una opción más para acompañar a Genaro. También dijo Pellicer tras el partido que tenía preparada la salida de Izan Merino para dar equilibrio pero el contratiempo de Galilea hizo cambiar de planes para introducir a Moussa y acabó decantándose por Aaron Ochoa para tener algo más de balón. Con un parón tan cercano, con tiempo para hacer una pequeña pretemporada y ponerse a tono, es complicado que alguno de los lesionados anteriores puedan estar para el partido del domingo ante el Algeciras, bastante complicado después de cuatro partidos sin ganar en La Rosaleda y con un cuadro campogibraltereño que está también peleando por la fase de ascenso.