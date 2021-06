Cómo y dónde ver en TV el Athletic de Bilbao-Málaga CF juvenil

El Málaga juvenil afronta el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa de Campeones ante el Athletic Club de Bilbao. En la ida, disputada en el Campo de la Federación el pasado fin de semana, el conjunto dirigido por Nacho Pérez venció por 2-0 y consiguió una renta muy importante, pero que debe refrendar en Lezama.

El técnico malaguista decía que "de ilusión vamos a tope. Tenemos muchas ganas de llegar allí y de disputar ese partido en una ciudad deportiva impresionante como es Lezama. Vamos a intentar hacer un buen partido para pasar a la siguiente ronda. No nos podemos confiar, es una buena renta, pero no podemos confiarnos. Ellos no han perdido ni un partido este año en casa, han jugado los nueve de la primera fase los han ganado, y los tres de la siguiente fase igual, encima con goleadas de 3-0, 4-0 y 7-1. Ellos en su casa están con mucha confianza y vamos a intentar romper esa imbatibilidad que tienen allí”.

Fecha y horario

El encuentro de vuelta de los cuartos de final de la Copa de Campeones se celebra el sábado 19 de junio en Lezama (Bilbao) a las 18:00 horas.

Cómo y dónde ver en TV

El partido se puede ver en 101 TV y por los canales de YouTube de Athletic de Bilbao y Málaga CF.