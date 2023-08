TV en Primera RFEF: Reunión clave este jueves

La emisión televisiva de los partidos es un gran quebradero de cabeza para todos los equipos y aficionados de la Primera Federación. Quedan menos de dos semanas para que el balón comience a rodar y todavía no se sabe nada sobre esto, salvo que la operadora ATM Broadcast se ha hecho con los derechos de este curso y los próximos.

Su distribución es aún una incógnita, pero parece que este jueves será la fecha clave para ello, dado que la Real Federación Española de Fútbol ha citado a todos los clubes de la categoría de bronce del fútbol español para una reunión que se antoja clave sobre este tema, donde los equipos conocerán los detalles.

El propio Kike Pérez fue quien lo afirmó ante los medios: "Esta semana nos han llamado a todos los clubes, tenemos una reunión interna, el jueves en Madrid, el grupo uno y del grupo dos y ahí sabremos más".

Pese a que todo se resuelva en dicha citación con los clubes, la puesta en marcha debe de ser bastante rápida, ya que quedará algo más de una semana para que se produzca el inicio de la categoría de bronce del fútbol español y esos partidos ya entran dentro de los derechos televisivos vendidos a ATM Broadcast.

La situación de los derechos televisivos y la emisión de los partidos siempre ha sido un secreto para los clubes y buena prueba de ello es el testimonio de Ángel González, presidente del Antequera CF, hace unas semanas: "No sé ni si están en la venta, no sé cuánto nos corresponde, no sé cuánto nos deja de corresponder, pues no tengo conocimiento de eso y yo he hablado con algún otro compañero y me dicen que siempre les prometen unos derechos de los últimos años y las expectativas no se han cumplido, pero claro, si las expectativas no se cumplen, cuando sale el proyecto de venta, al final, yo ya he firmado los contratos con el mínimo que me piden".