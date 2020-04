Tebas: "El Málaga acabará la temporada en condiciones; me preocupan más otros clubes"

Hay parón en la competición, pero LaLiga no para en la búsqueda de soluciones para normalizar la vuelta. Este viernes se comunicó que habrá un retraso en los test que se le realizarán a los jugadores y empleados de los clubes antes de comenzar la competición. Tebas participó este viernes en un encuentro digital titulado 'Adea Conecta', organizado por la Asociación de Directivos y Ejecutivos de Aragón. Y dejó reflexiones interesantes también con alusiones al Málaga.

Tebas habló sólo unas horas después de que el panorama en torno al fútbol español sufriera de nuevo cambios importantes de cara a la planificación de las instituciones para el regreso a los entrenamientos: se esperaba que se produjera oficialmente el próximo 4 de mayo y ahora todo apunta a que será el 11, cuando acaba la nueva prórroga del Estado de Alarma. El despliegue del coronavirus y la reacción de futbolistas, entrenadores y los médicos de varios clubes han obligado a los retoques del Gobierno y al consecuente cambio de escenario de LaLiga.

Y estuvo el Málaga presente en esa charla. "No podemos hacer nada con la compra del club. Estoy menos preocupado con el Málaga que por otros clubes. Está en otra categoria y tiene menos problemas que los grandes clubes con esta crisis. El Málaga va a poder acabar la temporada en condiciones", decía Javier Tebas, que cuando se le cuestionaba por cuál será la situación para el año siguiente centraba en lo que hay ahora: "Hemos hecho flujo de cajas hasta final de temporada, veremos cómo se desarrollan y el problema que puede tener el Málaga. Los clubes realmente hemos ganado una fama de seriedad. Con la administración judicial o lo que venga estoy seguro de que se resolverá. No puedo pensar en el Málaga de la temporada que viene, pienso en el Málaga de ésta, como en todos los clubes. Nos importa mucho saber la situación de cada club. Hay que mirar muy bien lo que hacemos. Sabemos quiénes tienen problemas y quiénes no".

"La obligación de LaLiga es que haya cuatro descensos y que haya ascensos entre Segunda y Segunda B", dijo Tebas, convencido de que se reanudará la competición: "Es nuestra obligación y compromiso con la Federación. Son libres de opinar pero les ha faltado información sobre los test. Yo si aseguro que habrá descensos. No tenemos la capacidad económica de tener mas equipos en LaLiga".

Sobre el retraso en los test, Tebas explicó que "ni el CSD ni nosotros teníamos los vistos buenos a los protocolos, entonces no podíamos avanzar. Si mañana tenemos el protocolo, empezamos pasado mañana. Tienes que tener unos días de anticipación. Si se retrasa el inicio, hay que retrasar los test", mientras que no considera que fuera una encerrona el encuentro con la Federación y el CSD: "No siento que fuera a una encerrona. Fui a una reunión en la que no sabía nada de lo que íbamos a hablar, no tuve la sensación de que aquello estuviera cocinado. Había que cambiar el Real Decreto y tenía que defender. Estoy incómodamente satisfecho como con la mayoría de los acuerdos. Si lo estás totalmente, es que el otro no lo está. Hemos conseguido un acuerdo. Los clubes aportan una cantidad muy importante en una época de crisis para su fútbol base y territorial. Tenemos una responsabilidad extrema. Si respetamos la integridad de la competición, a pesar del golpe económico, vamos a aportar a la Federación y al resto del deporte y a generar riqueza".

"Perderemos 1.000 millones si no se puede volver a jugar (daños de los clubes en España más los daños de los clubes que participan en Europa). Si fuese a puerta cerrada, las pérdidas supondrían unos 300 millones de euros. Una vez evaluado esto, cada club conoce su daño, se estableció la estrategia en el ámbito laboral. Recomendamos los ERTE, de todo tipo, y algunos han alcanzado acuerdos con los jugadores para descontar parte de su salario (del 10% al 20%). De los 42 clubes hay 38 o 39 los que han llegado a acuerdos. Esta crisis afecta más a los grandes porque dependen menos de la televisión que otros, cuyos presupuestos están condicionados hasta en el 90% por los ingresos audiovisuales", dijo Tebas sobre la situación general de la economía de los clubes.

Acerca de la prórroga de los contratos, Tebas decía que "se ha visto con abogados. Y aquí hemos explicado la estrategia con los contratos que hay que ampliar más allá del 30 de junio. La gran parte de los contratos se establecen por temporada así que creemos que si se alarga, la temporada terminará el 31 de julio y esos contratos quedan automáticamente alargados. En esta fase también hay que sentarse con los operadores que televisarán los partidos. Habrá más de 80 reuniones. Hay que esperar a tengamos fechas. Aquí habrá un daño, se juegue o no. Por los bares habrá 39 millones de daños y habría 500 en total si no se juega".

"Tenemos opciones diferentes, no voy a estar con la fake news, que mañana salga que LaLiga va a contratar 20.000 chárters, no lo voy a decir porque no lo sabemos. No quiero anticipar nada, no nos apartaremos de otras competiciones en Europa. Vamos a ser mucho más estrictos porque la situación lo requiere. ¿Somos diferentes que los alemanes? No. Es el primer país que se va a poner en marcha. El coronavirus no se transmite por el sudor o el choque, hay dos niveles de contagio. El nivel 1 se transmite por la boca a metro y medio durante 15 minutos, situación que no se da en el fútbol. También se contagia cuando se está alrededor de un contagiado. Y en cada nivel la cuarentena es diferente. Un jugador está junto a otro 9 minutos, lo tenemos estudiado. Si hubiera un positivo de grado dos, la cuarentena se pasa sólo por el jugador. No habrá jugadores con problemas en los terrenos de juego. Esa es la circunstancia, hay un epidemiólogo alemán puntero que está guiando allí los pasos".

Si un club no juega, decía Tebas, "tendría su expediente disciplinario, y el de la Federación. Cuando nos den la orden de poder jugar y hay uno que no quiere jugar, es como una incomparecencia. Se irá para casa. No se pueden tomar estas decisiones ni de forma mayoritaria. Hay que tener mucho cuidado. Puede haber opiniones de todo. Lo que me preocupa son los clubes de cierto perfil que no quieren jugar. Hay bulos. Algunos jugadores dicen que si no juegan ascienden o descienden. Hay que ser íntegros con todos. Hay que terminar. Aunque sea a puerta cerrada. Todo el mundo va a tener sus problemas pero lo más importante terminar".

"Hacemos como SEAT, que anunció 17.000 test o BBVA. Protegemos la vuelta al trabajo de todos nuestros empleados, que es nuestra obligación. Generar riqueza, que no se pare la actividad. Que los empleados de LaLiga y los jugadores no tengan problemas de salud. No vamos a hacer ninguna cosa diferente a otra empresa", se defendía Tebas sobre las críticas por que el fútbol tuviera test y no personas en trabajo de primera necesidad: "Tenemos que tener algo de financiación. Buscamos reducir gastos, nuestra experiencia nos lleva a que hay que ser competitivos. La pandemia afecta a todas las competiciones y clubes, que son nuestros rivales. El que salga con menos deuda de esta pandemia será más competitivo".

Y sobre el mercado, Tebas lanzó una última advertencia: "Va a haber trueques más que traspasos, hay que evaluar el daño, los clubes no se plantean incorporaciones ni ventas, está todo parado".