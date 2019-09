El jeque Al-Thani y la situación del Málaga siguen en el candelero. Ha traspasado ya la frontera y es tema del que se habla a nivel nacional. A Javier Tebas, cada vez que está en un acto público o entrevista, se le pregunta por la situación. Y también habló de manera rápida en El Transistor de Onda Cero, donde acudió este lunes.

"No veo peligro de que el Málaga desaparezca. Si cumplen el plan de viabilidad que presentaron no habrá problemas, soy optimista", dijo el presidente de LaLiga, que advirtió, eso sí, que "si no lo cumplen, tendrán problemas".

"Yo con el jeque no he hablado, pero sí lo hice con su hijo como representante del Consejo de Administración", respondía Tebas a la pregunta de si había contactado con Al-Thani. Como se sabe, hubo una reunión en Madrid hace dos semanas en la que se le dio a conocer ese plan de viabilidad al que se refería.