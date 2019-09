El centro de atención del pleno que se celebrará mañana en el Ayuntamiento de Málaga será el Málaga Club de Fútbol por parte de los cuatro grupos con representación municipal. El foco está puesto en la crisis institucional que vive estos días el club blanquiazul y en el que parece haber bastante consenso entre los grupos: PP, PSOE, Ciudadanos y Ahora Málaga. Habrá cuatro mociones.

La situación del Málaga se ha tratado este mediodía en la Junta de Portavoces en la que todos ellos han tenido palabras para el club que preside Al-Thani. El primero en hablar fue Francisco de la Torre que tras pedir "prudencia en las declaraciones para no interferir en el control de la Liga", exigió estar a la altura al presidente malaguista: "Se debe dar cuenta de la situación del club. Si no puede cumplir con ese plan que deje que venga otro y lo compre". El plan mencionado por el alcalde es el presentado hace días ante Javier Tebas. Noelia Losada, portavoz de Ciudadanos, que ya habló sobre la situación del Málaga el pasado sábado, exige "total transparencia" a Al-Thani, ya que no están hablando de "una empresa cualquiera". "Debemos esforzarnos para que el desgobierno del club afecte lo menos posible a la esfera deportiva", zanjaba.

"Desde el Ayuntamiento tenemos que ser claros y directos, y trabajar por salvaguardar los intereses de la ciudad", expresaba también el portavoz del PSOE Daniel Pérez, que recordaba la situación de la construcción La Academia y sus "derechos sobre los terrenos de Arraijanal quedaran en manos privadas. Y eso no lo podemos consentir. Al-Thani ni está ni se le espera". En un hilo similar prosiguió el portavoz de Adelante Málaga Eduardo Zorrilla, que pidió que "se retiren todos los honores al jeque" e incidió también en los terrenos de La Academia: "Se debe declarar la caducidad de la licencia en aquellos terrenos que Al-Thani ha convertido en otro Algarrobico".

Ya presentaron sus mociones en su momento PP y Adelante Málaga, por la vía ordinaria, las dos que preparon PSOE y Ciudadanos han sido tramitadas de urgencia. El objetivo de las fuerzas políticas es que exista un acuerdo institucional entre las cuatro partes que permita presentar una única municipal con el objetivo de que su peso sea mayor y sin fisuras.