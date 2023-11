Al Thani vuelve a hacer temblar las redes sociales

El Málaga CF volvió a perder once jornadas después de caer en Castalia frente al CD Castellón, pero esta vez sumido en una situación de barrena bastante negativa que pone contra las cuerdas al plantel, que lleva sin ganar desde su visita a El Maulí, y en mitad de una plaga de bajas bastante preocupante y dolorosa por la cantidad y las dolencias en específico.

Tras el pitido del colegiado sobre el césped de La Rosaleda, las redes sociales se llenaron como es costumbre de comentarios pesimistas, pero destacó uno sobre todos los demás y se trata del Al Thani, actual máximo accionista de la entidad de Martiricos, que volvió a atizar al equipo.

El catarí comenzó criticando a los jugadores de la plantilla de Sergio Pellicer: "Creo que los jugadores entraron al partido y creen que lo ganarán". Tras esto, tuvo buenas palabras para los seguidores del cuadro de la Costa del Sol: "Muchas gracias a los fanáticos del Málaga CF, que acudieron a las gradas a animar".

Después de esto, mostró confianza en los responsables de la situación: "Estoy seguro de que el director técnico solucionará este problema con el personal técnico. El equipo volverá a las victorias y sin duda tu apoyo es importante. Volveremos".

