De la Torre planea "una videoconferencia" con Al-Thani previa a la reunión

Atendió el alcalde de Málaga a los medios de comunicación. Había interés en saber qué opinaba Francisco de la Torre sobre el brindis que le hizo vía Twitter el presidente del Málaga, Abdullah Al-Thani, invitándole a una reunión en Catar con todos los gastos pagados. "Mandó un tuit, con un poco de ironía en el texto. Lógicamente no voy a contestar al tuit, ni ahora ni en las redes sociales. Simplemente trato de mantener un contacto telefónico para que efectivamente podamos tener quizás una videoconferencia en los próximos días, previa al posible encuentro ya sea en Catar o en Málaga", comentó.

"Estoy en contacto con las otras administraciones también propietarias del estadio, como es natural, con las que hicimos el convenio del mismo. Y nada más. Cada declaración mía debe ser muy medida, muy cuidada, para que no se convierta en algo negativo para el desarrollo del objetivo de estas conversaciones", añadió De la Torre, que explicó cuál es ese objetivo que comenta: "El objetivo por mi parte es que la propiedad del club conozca bien la situación desde el punto de vista de la sostenibilidad económica, la diferencia entre gastos e ingresos que existe y, por tanto, tome las medidas necesarias de la reducción de gastos, de aportación de recursos, de buscar soluciones, en definitiva. Hay que ser muy prudente en todo lo que se diga".

La cumbre todavía está en el aire. No hay nada cierto más allá de este cruce de declaraciones que nace de la entrevista que concedió De la Torre en El Partidazo y su posterior escrito. "Todavía no tenemos fechas para ese encuentro. Para poder tener contacto telefónico es evidente que siempre es factible, dentro de las agendas de uno y otro. En esa línea, eso está ya abierto. Pero en cuanto a la fecha de contacto, no. La videoconferencia, cuando las agendas lo permitan", dijo el alcalde, que recoge el guante de Al-Thani: "A mí no me importa ir a Catar. En relación al Málaga estoy dispuesto a hacer todo".

Se le preguntó si es que piensa en modificar las condiciones actuales del convenio del club junto con las otras instituciones sobre el uso del estadio. "No, se trata en definitiva de ir coordinados. Históricamente las tres hemos demostrado responsabilidad adquiriéndolo, luego la rehabilitación que se hizo, con un aporte a partes iguales. Eso tiene que quedar bien claro. No es más que eso. Es natural que haya esa coordinación. Me consta que hay más de una persona interesada en adquirir el Málaga. En teoría, por lo menos", reveló De la Torre, que apeló una vez más a la responsabilidad de los propietarios: "Lo esencial es que el club haga la adaptación necesaria que hoy no lo hay. Lo otro es una segunda parte".