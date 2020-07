Toulalan: "Nunca he tenido una afición cantando mi nombre a cada minuto como la del Málaga"

Jeremy Toulalan son palabras mayores en Málaga. El francés se ganó el corazón de todos y cada uno de los aficionados blanquiazules en las dos temporadas que defendió la elástica malaguista. Es un hito, jugador clave en las dos temporadas más exitosas de la historia del club: la que permitió acceder a la Champions League y en la que coquetearon con los mejores de Europa.

Ese sentimiento es recíproco para el galo. El centrocampista, en una larga y extensa entrevista que realizó hace unos años para L'Equipe, se para en esos dos años de su carrera para abordar lo que fue pasar por la Costa del Sol, el antes y el después de La Rosaleda, la plaza donde volvió "a encontrar el placer por el fútbol".

"El único remordimiento que me ha quedado del fútbol es no haber podido continuar mi aventura en el Málaga. Nunca he tenido una afición así detrás de mí, cantando mi nombre a cada minuto", reconocía Toulalan de sus tardes sobre La Rosaleda, de calor de su gente y de lo breve de una experiencia donde creció y conoció a referentes de este deporte.

"La gente pensaba que ir allí era enterrarme, pero no conocían el proyecto del Málaga", asegura el francés de cuando su anunció su fichaje a golpe de talonario del jeque: "Me estaba adentrando en algo desconocido, pero no me daba miedo. Muchos piensan que no me gusta explorar nuevos horizontes, pero están equivocados. En cierta manera, soy bastante paradójico".

Pellegrini y Cazorla

Uno de los personajes que le caló y marcó de su etapa en Málaga fue Manuel Pellegrini, al que definió como uno de los "grandes motivadores" de su carrera. "Pellegrini tenía la autoridad natural y la elegancia, no gritaba casi nunca. Quizá un par de veces en dos años. Pero la segunda vez, en el campo del Betis y al descanso, se soltó: 'Isco, Toulalan, a la ducha'. Estábamos muy sorprendidos, no sabíamos si reírnos o avergonzarnos. Realmente es un gran psicólogo", narraba Toulalan de un partido en el que los béticos les endosaron un 3-0 en 45 minutos y el Ingeniero les señaló.

Además de Pellegrini, a Toulalan le marcó sobre el césped Santi Cazorla, al que considera "uno de esos futbolistas sagrados, era un fenómeno, en el más amplio sentido de la palabra". Con él compartió solo la primera campaña en Málaga: "Era muy bueno, ¡me sorprende que no se fuese al Real Madrid! Jugué junto a él durante mi primera temporada en Málaga: pie derecho, pie izquierdo… Era enorme, no te lo puedes ni imaginar. Sacaba desde el córner con ambas piernas y apenas notabas la diferencia".

"Es más, cuando se marchó al Arsenal puede que bajara mi rendimiento. Yo siempre andaba acomplejado por creerme menos dotado técnicamente que los demás; tardé mucho tiempo en darme cuenta de que no era así. En Málaga no sentí ningún complejo, y fue un placer inmenso jugar junto a Cazorla", mencionaba el francés de lo que le unió Cazorla y Málaga.

"Encontré mi mejor expresión allí"

Para Toulalan, jugar en el Málaga fue una experiencia que le cambió la percepción de su propio fútbol: "Es cierto que en la Liga nunca habían visto a un volante que presionara tanto; en un panorama más técnico me hice bastante útil. Realmente, encontré mi mejor expresión allí. En La Liga hay menos presión sobre el centrocampista, que puede organizarse mejor. De repente, estaba progresando en esto también".

Sobre su adiós de Málaga, como se narró durante aquellos días, el club vetó la posibilidad de que marchara al Atlético de Madrid y regresó a Francia, al Mónaco: "Mi familia deseaba volver a Francia y el Málaga estaba reticente a venderme a otro equipo español, especialmente al Atlético de Madrid, que jugaba la Champions y estaba interesado en mí".