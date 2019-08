Unzué radiografía al Málaga: "No me cambiaría por Víctor"

El entrenador del Girona, Juan Carlos Unzué, también pasó por sala de prensa para analizar el partido que su equipo disputa este domingo ante el Málaga en Montilivi (19:00). En su comparecencia el pamplonés realizó una interesante radiografía de su rival, empezando por la actualidad extradeportiva, donde fue bastante elocuente.

"Tienen un hándicap, que es esa incertidumbre que yo he hablado aquí durante la pretemporada. En este caso no me cambiaría por Víctor, porque su incertidumbre ha sido mayor que la nuestra", explicó el entrenador del Girona, que en lo meramente deportivo también hizo un completo análisis del conjunto que dirige Víctor Sánchez del Amo.

"Es un equipo al que le gusta tener el balón, si no le presionamos bien es un equipo que no nos va a regalar la pelota y nos va a hacer correr. Tiene buenos automatismos. Víctor cambió la idea del equipo respecto a Muñiz. Pasó de ser más fuerte en el aspecto defensivo en una estructura de espera y transición, a ser un equipo más dominante. Y lo sigue manteniendo", señalaba Unzué, que añadió: "Para mí es un equipo que combina muy bien viendo sus dos partidos, con jugadores por dentro que tienen capacidad, gente por fuera en el lado derecho para darte profundidad y amplitud”.

También quiso destacar a Adrián González, autor material de los cuatro puntos que atesora el Málaga con su gol del triunfo en Santander y el penalti del empate ante Las Palmas en La Rosaleda. Unzué se deshace en elogios hacia el 8 blanquiazul: "Hay un jugador importante por números y por lo que representa, que es Adrián. Lleva tiempo, le costó ganarse esa jerarquía en el equipo y tengo la impresión de que ahora es importante. Es un jugador con capacidad de liderar a un equipo".

El pamplonés siguió desgranando algunos detalles tácticos del Málaga: "Es un rival con esa capacidad de jugar con varios sistemas. Empezó en Santander con línea de cinco en la primera parte, tuvo que cambiar obligado el sistema en mitad del partido por lesiones de sus centrales. Luego ha jugado un partido y medio con un 4-3-3, entiendo que haciendo partidos muy interesantes y a ver si mañana repite el sistema".

Stuani se apunta y Miquel se cae

Una de las noticias de la semana en Segunda División fue la renovación de Christian Stuani con el Girona hasta 2023. Tras perderse los dos primeros partidos por molestias físicas, el mismo Juan Carlos Unzué reconoció que su debut esta campaña llegará ante el Málaga si todo sigue bien, aunque con precaución: "Será difícil que pueda estar para 90 minutos, porque no ha tenido ritmo de competición. Sí estuvo con la selección, pero apenas jugó. Será difícil que esté para 90 minutos, pero sí para poder contar con él y que entre en la convocatoria".

Si Stuani es la cara, la cruz la puso para los gerundenses Ignasi Miquel. El central, llegado este verano desde el Getafe, al que lo vendió el Málaga hace un año, estará dos meses fuera por una lesión musculas, según informó su club. "Es una pérdida importante porque era un futbolista que estaba jugando y aportando un buen rendimiento para haber llegado con la pretemporada ya finalizada. No cambia la idea, gracias a Dios, la lesión ha llegado cuando los centrales están todos disponibles. Ya teníamos lo que queríamos y teníamos recambio, y no ve a hacer variar el sistema de juego, lo que tenía decidido. No tenía ninguna molestia y en un chut que hizo lo sintió y a esperar que se recupere", lamentó Unzué.